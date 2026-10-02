Авторинок України у вересні обвалився на 29%: яку марку українці купували найчастіше

У вересні українці придбали 4881 новий легковий автомобіль. Продажі виявилися на 29% нижчими, ніж за аналогічний місяць минулого року, а порівняно з серпнем скоротилися на 1%.

Про це повідомляє “Укравтопром”.

Вересневий результат став черговим зниженням на ринку нових легкових автомобілів. За місяць в Україні реалізували 4881 машину, тоді як у серпні цей показник був на 1% вищим. У річному вимірі скорочення виявилося значно більшим — продажі впали на 29%.

Лідером українського ринку у вересні стала японська Toyota. За місяць українці придбали 898 автомобілів цієї марки. Компанія не лише посіла перше місце за кількістю продажів, а й збільшила свій торішній вересневий результат на 9%.

Toyota Sienna Фото: Вікіпедія

Другу позицію посіла Skoda з результатом 498 проданих автомобілів. Її показник також виявився вищим за торішній — зростання становило 7%.

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Третє місце зайняла Renault. У вересні українці придбали 413 автомобілів цієї марки, що на 12% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Renault Sandero Фото: Renault

До десятки найпопулярніших марок також увійшли Volkswagen, BYD, Hyundai, Suzuki, BMW, Mazda та Nissan. Найбільше падіння серед них зафіксували у BYD — продажі скоротилися на 73%, до 267 автомобілів. Volkswagen продав 329 авто, що на 55% менше за торішній результат, а BMW — 182 автомобілі (-50%).

Водночас окремі бренди продемонстрували зростання. Suzuki реалізувала 210 автомобілів, покращивши торішній показник на 21%. Nissan продав 133 машини, що лише на 1% менше, ніж у вересні минулого року.

Suzuki SX4 Фото: carscoops.com

Повний перелік десяти найпопулярніших марок у вересні виглядав так: Toyota — 898 автомобілів, Skoda — 498, Renault — 413, Volkswagen — 329, BYD — 267, Hyundai — 259, Suzuki — 210, BMW — 182, Mazda — 181 та Nissan — 133.

Найпопулярнішою окремою моделлю місяця став кросовер Toyota RAV-4. Саме він отримав статус бестселера українського ринку нових легкових автомобілів за підсумками вересня.

Загалом за дев’ять місяців року в Україні реалізували 48,6 тис. нових легкових автомобілів. Цей показник на 8% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

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