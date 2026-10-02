Авторынок Украины в сентябре обвалился на 29%: какую марку украинцы покупали чаще всего

В сентябре украинцы приобрели 4881 новый легковой автомобиль. Продажи оказались на 29 % ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, а по сравнению с августом сократились на 1 %.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Результаты сентября ознаменовались очередным спадом на рынке новых легковых автомобилей. За месяц в Украине было продано 4881 автомобиль, тогда как в августе этот показатель был на 1% выше. В годовом исчислении сокращение оказалось значительно больше — продажи упали на 29%.

Лидером украинского рынка в сентябре стала японская Toyota. За месяц украинцы приобрели 898 автомобилей этой марки. Компания не только заняла первое место по объему продаж, но и превысила свой прошлогодний сентябрьский результат на 9%.

Toyota Sienna Фото: Википедия

Второе место заняла Skoda с результатом 498 проданных автомобилей. Ее показатель также оказался выше прошлогоднего — рост составил 7%.

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Третье место заняла Renault. В сентябре украинцы приобрели 413 автомобилей этой марки, что на 12 % меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Renault Sandero Фото: Renault

В десятку самых популярных марок также вошли Volkswagen, BYD, Hyundai, Suzuki, BMW, Mazda и Nissan. Наибольшее падение среди них зафиксировали у BYD — продажи сократились на 73 %, до 267 автомобилей. Volkswagen продал 329 автомобилей, что на 55% меньше прошлогоднего результата, а BMW — 182 автомобиля (-50%).

В то же время отдельные бренды продемонстрировали рост. Suzuki реализовала 210 автомобилей, превысив прошлогодний показатель на 21%. Nissan продал 133 машины, что всего на 1% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Suzuki SX4 Фото: carscoops.com

Полный список десяти самых популярных марок в сентябре выглядел следующим образом: Toyota — 898 автомобилей, Skoda — 498, Renault — 413, Volkswagen — 329, BYD — 267, Hyundai — 259, Suzuki — 210, BMW — 182, Mazda — 181 и Nissan — 133.

Самой популярной отдельной моделью месяца стал кроссовер Toyota RAV-4. Именно он получил статус бестселлера украинского рынка новых легковых автомобилей по итогам сентября.

Всего за девять месяцев этого года в Украине было продано 48,6 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 8 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

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