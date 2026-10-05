Здатні проїхати понад 500 км без зарядки: 7 популярних електромобілів з найбільшим запасом ходу

У США визначили сім популярних електромобілів із найбільшим запасом ходу на одному заряді. До списку увійшли моделі Rivian, Tesla, Cadillac, Ford, Chevrolet та Hyundai, які продавалися у першій половині 2026 року.

Про це пише видання Jalopnik.

2026 Rivian R1S: 660 км

Rivian R1S став електромобілем із найбільшим запасом ходу серед моделей із десятки найпопулярніших у США за перше півріччя 2026 року. За цей період продали 11 677 таких автомобілів, що забезпечило моделі шосте місце за популярністю серед електромобілів.

Версії R1S Dual Max і Performance Dual Max за даними EPA могли долати до 660 км на одному заряді батареї ємністю 140 кВт·год. Обидві модифікації мали однакові показники ефективності — 91 MPGe у місті, 77 MPGe на трасі та 84 MPGe у змішаному циклі.

2026 Rivian R1S Фото: Rivian

На сайті Rivian версій Dual Max більше немає. Натомість компанія пропонує двомоторну версію Premium із запасом ходу до 660 км за умови встановлення батареї збільшеної ємності.

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Тримоторні Performance-версії R1S мають максимальний запас ходу 596 км, а чотиримоторна модель 2026 року, попри потужність понад 1000 к.с., здатна проїхати до 544 км.

2026 Tesla Model 3: 584 км

Tesla Model 3 посіла друге місце серед найпопулярніших електромобілів США за перше півріччя 2026 року з 66 616 проданими автомобілями.

2026 Tesla Model 3 Фото: Tesla

Найбільший запас ходу має версія Premium із заднім приводом — до 584 км за даними EPA. Повнопривідна модифікація може проїхати до 557 км без підзарядки.

2026 Tesla Model Y: 575 км

Tesla Model Y залишилася найпопулярнішим електромобілем у США за підсумками першої половини 2026 року. Оціночні продажі моделі сягнули 163 454 автомобілів, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

2026 Tesla Model Y Фото: Car and Driver

Максимальний запас ходу звичайного Model Y становить 575 км. Нова трирядна версія Model Y L, яка вийшла у 2026 році як модель 2027 року, має запас ходу 528 км.

2026 Cadillac Lyriq: 7 758 продажів

Cadillac Lyriq посів десяте місце серед найбільш продаваних електромобілів США за перші шість місяців року. У матеріалі зазначено 7 758 проданих автомобілів.

2026 Cadillac Lyriq Фото: Cadillac

Модель також стала електромобілем із найбільшим запасом ходу серед представників традиційних автовиробників у цьому списку. Задньопривідний Lyriq може проїхати до 525 км на одному заряді.

Повнопривідна версія Performance AWD має запас ходу 514 км.

2026 Ford Mustang Mach-E: 515 км

Ford Mustang Mach-E за перше півріччя 2026 року продався в кількості 11 632 автомобілів, посівши сьоме місце серед електромобілів за обсягом продажів у США.

2026 Ford Mustang Mach-E Фото: Ford

Версія Premium із батареєю збільшеної ємності та заднім приводом має запас ходу до 515 км за циклом EPA. Її стартова ціна становить $45 345, тоді як базова версія Select коштує від $37 795. В обох випадках ціни наведені без урахування збору за доставку $2 045 та збору за придбання $695.

2026 Chevrolet Equinox: 514 км

Chevrolet Equinox EV посів п'яте місце за продажами серед електромобілів у США в першій половині 2026 року. За цей період продали 16 249 автомобілів, що на 41% менше, ніж роком раніше.

2026 Chevrolet Equinox Фото: Chevrolet

За даними EPA, передньопривідний Equinox EV може проїхати до 514 км на одному заряді. Повнопривідні версії мають запас ходу 494 або 463 км залежно від конфігурації.

2026 Hyundai Ioniq 5: 512 км

Hyundai Ioniq 5 став найбільш продаваним електромобілем у США серед моделей, які не належать Tesla. У першій половині 2026 року продажі моделі зросли на 9% і досягли 20 730 автомобілів.

2026 Hyundai Ioniq 5 Фото: Hyundai

З батареєю збільшеної ємності звичайний Ioniq 5 може проїхати до 512 км. При цьому високопродуктивний Ioniq 5 N має значно менший запас ходу — 356 км.

Безпілотна версія Ioniq 5 для використання як роботаксі має запас ходу 270 км.

Раніше експерти назвали чотири моделі 2026 року, які відзначаються високою надійністю та, за їхніми прогнозами, здатні прослужити понад десять років.

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