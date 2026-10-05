Способны проехать более 500 км без подзарядки: 7 популярных электромобилей с наибольшим запасом хода

В США определили семь популярных электромобилей с наибольшим запасом хода на одной зарядке. В список вошли модели Rivian, Tesla, Cadillac, Ford, Chevrolet и Hyundai, которые продавались в первой половине 2026 года.

Об этом пишет издание Jalopnik.

2026 Rivian R1S: 660 км

Rivian R1S стал электромобилем с наибольшим запасом хода среди моделей, вошедших в десятку самых популярных в США за первое полугодие 2026 года. За этот период было продано 11 677 таких автомобилей, что обеспечило модели шестое место по популярности среди электромобилей.

Версии R1S Dual Max и Performance Dual Max, по данным EPA, могли преодолевать до 660 км на одном заряде батареи емкостью 140 кВт·ч. Обе модификации имели одинаковые показатели эффективности — 91 MPGe в городе, 77 MPGe на трассе и 84 MPGe в смешанном цикле.

2026 Rivian R1S Фото: Rivian

На сайте Rivian версий Dual Max больше нет. Вместо этого компания предлагает двухмоторную версию Premium с запасом хода до 660 км при установке батареи увеличенной ёмкости.

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Трехмоторные версии R1S серии Performance имеют максимальный запас хода 596 км, а четырёхмоторная модель 2026 года, несмотря на мощность свыше 1000 л.с., способна преодолеть до 544 км.

Tesla Model 3 2026 года: 584 км

Tesla Model 3 заняла второе место среди самых популярных электромобилей США за первое полугодие 2026 года с результатом 66 616 проданных автомобилей.

2026 Tesla Model 3 Фото: Tesla

Наибольший запас хода у версии Premium с задним приводом — до 584 км по данным EPA. Полноприводная модификация может проехать до 557 км без подзарядки.

Tesla Model Y 2026 года: 575 км

Tesla Model Y осталась самым популярным электромобилем в США по итогам первой половины 2026 года. Ориентировочный объем продаж модели составил 163 454 автомобиля, что на 9 % больше, чем за аналогичный период 2025 года.

2026 Tesla Model Y Фото: Car and Driver

Максимальный запас хода стандартной версии Model Y составляет 575 км. Новая трёхрядная версия Model Y L, выпущенная в 2026 году как модель 2027 года, имеет запас хода 528 км.

Cadillac Lyriq 2026 года: 7 758 продаж

Cadillac Lyriq занял десятое место среди самых продаваемых электромобилей США за первые шесть месяцев года. В материале указано, что было продано 7 758 автомобилей.

Cadillac Lyriq 2026 года Фото: Cadillac

Эта модель также стала электромобилем с наибольшим запасом хода среди автомобилей традиционных автопроизводителей в этом списке. Заднеприводный Lyriq может проехать до 525 км на одном заряде.

Полноприводная версия Performance AWD имеет запас хода 514 км.

Ford Mustang Mach-E 2026 года: 515 км

Ford Mustang Mach-E за первое полугодие 2026 года был продан в количестве 11 632 автомобилей, заняв седьмое место среди электромобилей по объему продаж в США.

Ford Mustang Mach-E 2026 года Фото: Ford

Версия Premium с аккумулятором увеличенной ёмкости и задним приводом имеет запас хода до 515 км по циклу EPA. Её стартовая цена составляет $45 345, тогда как базовая версия Select стоит от $37 795. В обоих случаях цены указаны без учета сбора за доставку в размере $2 045 и сбора за приобретение в размере $695.

Chevrolet Equinox 2026 года: 514 км

Chevrolet Equinox EV занял пятое место по объёму продаж среди электромобилей в США в первой половине 2026 года. За этот период было продано 16 249 автомобилей, что на 41 % меньше, чем годом ранее.

Chevrolet Equinox 2026 года Фото: Chevrolet

По данным EPA, переднеприводный Equinox EV может пройти до 514 км на одном заряде. Полноприводные версии имеют запас хода 494 или 463 км в зависимости от конфигурации.

Hyundai Ioniq 5 2026 года: 512 км

Hyundai Ioniq 5 стал самым продаваемым электромобилем в США среди моделей, не относящихся к Tesla. В первой половине 2026 года продажи этой модели выросли на 9 % и достигли 20 730 автомобилей.

Hyundai Ioniq 5 2026 года Фото: Hyundai

С аккумулятором увеличенной ёмкости обычный Ioniq 5 может проехать до 512 км. При этом высокопроизводительный Ioniq 5 N имеет значительно меньший запас хода — 356 км.

Беспилотная версия Ioniq 5, предназначенная для использования в качестве роботакси, имеет запас хода 270 км.

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