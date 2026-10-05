Ремонт може спустошити гаманець: автоексперти назвали 3 пікапи, які краще обходити стороною

Експерти назвали Ram 1500, Ford F-150 і Chevrolet Silverado 1500 моделями, які можуть створювати власникам значні витрати через ремонт, обслуговування або особливості експлуатації.

Перелік опублікувало видання GOBankingRates.

Ram 1500

Новий Ram 1500 коштує від $40 275 (близько 1,76 млн грн). За словами експерта Майкла Круза, модель має високу буксирувальну здатність і привабливий салон, але може мати проблеми з надійністю. Зокрема, він звернув увагу на частіші за середні показники ремонтів і дорогі несправності, особливо пневматичної підвіски.

Ram 1500 Фото: Wikipedia

Тайлер Вільямс окремо зазначив проблеми двигунів Hemi в окремих роках випуску. За його словами, несправність штовхача клапана може пошкодити розподільний вал і призвести до ремонту вартістю від $4 000 до $8 000 (близько 175–350 тис. грн).

Серед поширених ремонтних робіт для Ram 1500 він назвав відновлення верхньої частини двигуна, заміну розподільного вала та штовхачів, а в найгірших випадках — заміну двигуна.

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Ford F-150

Ford F-150 у новому модельному році коштує від $38 810 (близько 1,69 млн грн). Круз вважає особливо спірними версії з турбованими двигунами. За його словами, вони мають високу потужність, але можуть демонструвати сумнівну довговічність, споживати більше моторної оливи та дорого ремонтуватися після серйозних несправностей.

Ford F-150 Фото: Ford

Експерт також звернув увагу на витрату пального, яка, за його оцінкою, може бути вищою, ніж у деяких конкурентів.

Вільямс окремо згадав 5,4-літровий бензиновий V8 Triton із трьома клапанами на циліндр у моделях 2004–2008 років. Серед його проблем він назвав поломки свічок запалювання в головці блока, несправності ланцюга ГРМ і фазорегуляторів розподільного вала. Ремонт таких несправностей, за його словами, потребує значних трудовитрат і коштів.

Chevrolet Silverado 1500

Базова версія Chevrolet Silverado 1500 коштує від $42 700 (близько 1,86 млн грн). Круз зазначив, що модель загалом є конкурентною у сегменті повнорозмірних пікапів, однак у неї спостерігалися випадки несправностей трансмісії.

Chevrolet Silverado 1500 Фото: Wikipedia

Власники, за його словами, скаржилися на проблеми з перемиканням передач, а ремонт трансмісії після ранньої поломки може бути дорогим. Також експерт назвав неоднозначним комфорт підвіски Silverado 1500 через її жорсткість.

Круз радить під час вибору пікапа чи іншого автомобіля враховувати не лише зовнішній вигляд і можливості буксирування, а й практичність та витрати, які можуть виникнути під час тривалої експлуатації.

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