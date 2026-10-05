Ремонт может опустошить кошелек: автоэксперты назвали 3 пикапа, которые лучше обходить стороной

Эксперты назвали Ram 1500, Ford F-150 и Chevrolet Silverado 1500 моделями, которые могут обходиться владельцам в значительные расходы из-за ремонта, технического обслуживания или особенностей эксплуатации.

Список опубликовало издание GOBankingRates.

Ram 1500

Новый Ram 1500 стоит от $40 275 (около 1,76 млн грн). По словам эксперта Майкла Круза, модель обладает высокой буксировочной способностью и привлекательным салоном, но может иметь проблемы с надежностью. В частности, он обратил внимание на более частые, чем в среднем, ремонты и дорогостоящие неисправности, особенно пневматической подвески.

Ram 1500 Фото: Wikipedia

Тайлер Уильямс отдельно отметил проблемы с двигателями Hemi в некоторых годах выпуска. По его словам, неисправность толкателя клапана может повредить распределительный вал и привести к ремонту стоимостью от $4 000 до $8 000 (около 175–350 тыс. грн).

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Среди распространенных ремонтных работ для Ram 1500 он назвал восстановление верхней части двигателя, замену распределительного вала и толкателей, а в самых тяжелых случаях — замену двигателя.

Ford F-150

Ford F-150 в новом модельном году стоит от 38 810 долларов (около 1,69 млн грн). Круз считает особенно спорными версии с турбодвигателями. По его словам, они обладают высокой мощностью, но могут демонстрировать сомнительную долговечность, потреблять больше моторного масла и дорого обходиться при ремонте после серьезных неисправностей.

Ford F-150 Фото: Ford

Эксперт также обратил внимание на расход топлива, который, по его оценке, может быть выше, чем у некоторых конкурентов.

Уильямс отдельно упомянул 5,4-литровый бензиновый V8 Triton с тремя клапанами на цилиндр в моделях 2004–2008 годов. Среди его проблем он назвал поломки свечей зажигания в головке блока цилиндров, неисправности цепи ГРМ и фазорегуляторов распределительного вала. Ремонт таких неисправностей, по его словам, требует значительных трудозатрат и средств.

Chevrolet Silverado 1500

Базовая версия Chevrolet Silverado 1500 стоит от 42 700 долларов (около 1,86 млн грн). Круз отметил, что модель в целом конкурентоспособна в сегменте полноразмерных пикапов, однако у неё наблюдались случаи неисправностей трансмиссии.

Chevrolet Silverado 1500 Фото: Wikipedia

По его словам, владельцы жаловались на проблемы с переключением передач, а ремонт трансмиссии после ранней поломки может обойтись дорого. Также эксперт назвал неоднозначным комфорт подвески Silverado 1500 из-за её жёсткости.

Круз советует при выборе пикапа или другого автомобиля учитывать не только внешний вид и буксировочные возможности, но и практичность, а также расходы, которые могут возникнуть в ходе длительной эксплуатации.

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