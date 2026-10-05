Культовий Citroën 2CV відродять: новинка коштуватиме менше €15 тисяч

Citroën опублікував нові зображення відродженого 2CV напередодні офіційної прем’єри. Електромобіль отримає дизайн із характерними рисами оригінальної моделі та має стати найдоступнішою машиною марки.

Про це пише видання Autocar.

На нових фото видно куполоподібні фари, встановлені високо на передніх крилах, а також глибокі ребра на капоті, що нагадують елементи ранніх 2CV. Між передніми крилами та капотом розташований відкритий повітропровід — подібне рішення використовували на пізніших версіях оригінальної моделі.

Новий 2CV отримав великі сталеві колеса з шинами Michelin. Виробник таким чином нагадує про значну роль Michelin у розробці оригінального автомобіля.

Citroën 2CV Фото: Citroën

Проєкт відродження 2CV Citroën розглядає як спосіб посилити свої позиції на європейському ринку доступних автомобілів. Очікується, що модель стане базовою в лінійці бренду та займе проміжне місце між квадрициклом Ami і компактним C3.

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Citroën 2CV Фото: Citroën

Новий 2CV буде електромобілем. За словами глави Citroën Ксав’є Шардона, модель має зробити електричну мобільність доступнішою для покупців.

Раніше Citroën підтвердив, що ціна автомобіля становитиме менше ніж 15 000 євро (приблизно 757 000 грн). Модель також розробляли з урахуванням запропонованих у ЄС правил для нового класу малих електромобілів, які мають стимулювати виробництво таких машин у Європі.

Citroën 2CV Фото: Citroën

Офіційна прем’єра нового Citroën 2CV запланована на 18:00 11 жовтня.

Раніше Aston Martin презентувала новий DBX GT з унікальним оформленням салону.

Водночас Mitsubishi Outlander нового покоління отримає більш сміливу зовнішність і суттєво модернізовану гібридну силову установку, завдяки чому марка планує посилити свої позиції серед конкурентів.