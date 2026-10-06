Гонка Формули-1 ледь не зірвалася: як несправність болідів виправили за 40 хвилин

Гонка Формули-1 у Малайзії опинилася під загрозою через збої в роботі силових установок кількох болідів. FIA за 40 хвилин розробила програмне оновлення, яке дозволило продовжити змагання.

Про це пише видання Jalopnik.

Через сильний дощ Гран-прі Малайзії мав розпочатися за машиною безпеки. Однак ще під час прогрівального кола кілька автомобілів почали втрачати потужність.

Першим із проблемою зіткнувся Макс Ферстаппен. Його Red Bull перестав прискорюватися після 11-го повороту, але згодом автомобіль знову запрацював. У тому ж місці потужність втратила Ferrari Льюїса Гамільтона, а потім аналогічний збій стався з болідом Шарля Леклера на стартовій прямій.

Через проблеми пілоти змушені були їхати дуже повільно. Вони не знали, чи можна обганяти автомобілі, які втратили потужність. Коли машина безпеки вже мала пройти майже третину пелотону, FIA зупинила процедуру старту червоними прапорами.

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За даними федерації, одночасно збіглися кілька факторів: низькі оберти двигунів, слабке зчеплення з мокрим асфальтом, налаштування для роботи силових установок у дощ і особливості конфігурації траси Сепанг.

Проблема була пов'язана із програмним обмеженням використання енергії. Гібридні силові установки болідів мають розподіляти заряд батареї протягом кола, щоб не перевищувати встановлений FIA ліміт. На певній ділянці траси автомобілі переходили в режим обмеженої потужності, але система не знімала це обмеження вчасно.

Ситуацію ускладнило те, що до цього моменту боліди нового покоління ще не їздили в дощових умовах. Під час кіл, коли пілоти прямували на стартову решітку, проблема також не проявилася.

Під час 40-хвилинної паузи технічний департамент FIA підготував оновлення програмного забезпечення. Федерація прибрала обмеження енергоспоживання на проблемних секторах траси й передала нову версію всім командам, щоб вони могли внести необхідні зміни до силових установок.

Після відновлення гонки команди обирали між сліками та проміжними шинами. Mercedes поставила проміжну гуму Кімі Антонеллі та Джорджу Расселлу, що дозволило їм скористатися невдалим стартом Ферстаппена.

Однак у міру висихання траси перевага перейшла до пілота Red Bull на сліках. Ферстаппен вийшов у лідери та втримав перше місце до фінішу. Антонеллі став другим. Расселл зійшов на 49-му колі через несправність силової установки, коли на трасі перебував автомобіль безпеки.

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