Chevrolet здивувала водіїв: бюджетні кросовери Trax і Trailblazer отримали нові функції та стиль

Chevrolet представила оновлені компактні кросовери Trax і Trailblazer 2027 модельного року. Обидві моделі отримали додаткові стандартні системи безпеки, нове мультимедійне обладнання, зміни в дизайні та нові комплектації.

Про це пише видання Jalopnik.

Автомобілі оснастили оновленою електронною та програмною архітектурою. Серед нових стандартних функцій — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування під час руху заднім ходом, попередження про велосипедистів збоку, автоматичне екстрене гальмування на перехрестях та індикатор ременів безпеки задніх пасажирів.

Chevrolet Trailblazer 2027 Фото: Chevrolet

Обидва кросовери отримали 11,3-дюймовий екран мультимедійної системи з інтегрованими сервісами Google, зокрема Gemini, а також підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Раніше встановлений дисплей збільшили на 0,3 дюйма. Також з'явилася 11-дюймова цифрова панель приладів.

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Chevrolet Trax 2027 Фото: Chevrolet

Chevrolet Trax 2027 року пропонуватимуть у трьох комплектаціях: базовій, RS та Activ. Модель отримала нову решітку радіатора, змінені фари, оновлений дизайн колісних дисків, повністю світлодіодні задні ліхтарі та перероблені двері багажного відділення. Вперше для Trax стане доступним електропривод дверей багажника. У салоні з'явилися бічні вентиляційні отвори шестикутної форми. Для кузова передбачили новий сірий колір Storm Sky Gray.

Chevrolet Trax 2027 Фото: Chevrolet

Для Chevrolet Trailblazer 2027 модельного року підготували нову комплектацію Z71. Вона має чорно-сірий салон із помаранчевими акцентами, повний привод, підвіску з налаштуваннями для бездоріжжя, захисну пластину днища та шини sport-terrain.

Chevrolet Trailblazer 2027 Фото: Chevrolet

У салоні Trailblazer також з'явилися селектор перемикання передач на рульовій колонці та оновлена центральна консоль із гнучкішими можливостями зберігання речей. Для задніх пасажирів передбачили вентиляційні отвори системи клімат-контролю, а електропривод дверей багажника з функцією AutoSense пропонуватимуть як опцію.

Chevrolet Trax 2027

Офіційні ціни на Chevrolet Trax і Trailblazer 2027 модельного року поки не оголосили. Для порівняння, Trax 2026 модельного року коштує від 23 495 доларів (близько 1,03 млн грн), а Trailblazer — від 25 395 доларів (близько 1,11 млн грн), включно з доставленням. Автор матеріалу очікує, що ціни на оновлені моделі не сильно зростуть.

За даними видання, обидва кросовери мають надійти до дилерських центрів Chevrolet навесні.

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