Volkswagen відкликає 22,5 тисячі авто: електрокросовери ID.4 можуть спалахнути під час заряджання

Volkswagen відкликає 22 524 електрокросовери ID.4 у США через ризик перегрівання та займання високовольтної батареї під час заряджання. Причину несправності поки не встановили, тому власникам рекомендують заряджати акумулятор не більш ніж до 80%.

Про це пише видання Motor1.

Відкликання стосується Volkswagen ID.4 2023–2026 модельних років, виготовлених із 1 січня 2023 року до 1 лютого 2025 року. За даними американського регулятора NHTSA, проблема пов’язана з батарейними елементами виробництва SK Battery America.

Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Розслідування охоплює понад 20 випадків перегрівання батарей у США, які фіксували з кінця 2024 року. Однією з можливих причин вважають виробничі дефекти, зокрема зміщення електродів усередині акумуляторних елементів. Це може призводити до перегрівання та створювати ризик пожежі.

Окрему увагу фахівці приділяють поширенню перегрівання між сусідніми елементами батареї. Якщо один елемент загоряється, полум’я може перекинутися на інші. Водночас остаточну причину несправності ще не визначили.

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Як Volkswagen планує розв’язати проблему

Поки що автовиробник не розробив остаточного способу усунення дефекту. Тимчасове рішення передбачає обмеження заряджання до 80% місткості акумулятора.

На автомобілях, які підтримують дистанційне оновлення програмного забезпечення, Volkswagen планує встановити відповідне обмеження автоматично. Власникам інших авто нададуть попереджувальні наклейки, які нагадуватимуть про необхідність самостійно припиняти заряджання на рівні 80%.

Volkswagen ID.3 ID.4 Фото: Volkswagen

Компанія також співпрацює з виробником батарей SK Battery America, щоб з’ясувати обставини виникнення дефекту та визначити, коли виробництво акумуляторів стало відповідати необхідним вимогам.

Це не перше відкликання Volkswagen ID.4 через ризик займання високовольтної батареї. Попередні кампанії 25V836 і 26V030 охоплювали приблизно 44 тисячі електрокросоверів 2023–2025 модельних років із батареями SK Battery America.

Volkswagen планує надіслати власникам повідомлення про нове відкликання наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року. Другий лист надійде після того, як компанія підготує остаточне рішення. Строки ремонту поки не визначені.

Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Власникам автомобілів не потрібно припиняти поїздки. Volkswagen не рекомендує залишати електрокросовери на стоянці, а лише встановлює тимчасове обмеження заряджання. До появи подальших інструкцій акумулятор потрібно заряджати не більш ніж до 80%.

Покупцям вживаних Volkswagen ID.4, випущених у зазначений період, радять перевірити за VIN-кодом, чи підпадає конкретний автомобіль під відкликання 93EX. Це допоможе з’ясувати, чи поширюється на нього попередження про ризик займання батареї.

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