Кросовер зі спортивними амбіціями: на Паризькому автосалоні представили Tucson N Line (відео)

На Паризькому автосалоні компанія Hyundai представила версію Tucson N Line. Дебют цієї модифікації відбувся через понад місяць після прем’єри Tucson нового покоління.

Цей варіант відрізняється від стандартної моделі низкою візуальних змін, що підкреслюють спортивний характер автомобіля, йдеться на сайті виробника. При цьому він зберігає універсальність і зручність у повсякденній експлуатації, властиві Tucson.

Hyundai Tucson N Line орієнтований насамперед на дизайн, а не на створення окремої високопродуктивної модифікації.

Екстер'єр

В основі дизайну цього автомобіля лежить фірмова філософія бренду "Art of Steel" ("Мистецтво сталі"), що проявляється у потужних пропорціях та сміливому характері.

У нього — нижча та агресивніша посадка. Передня частина кросовера вирізняється переробленим бампером чорного кольору, доповненим переднім сплітером та аеродинамічними повітроводами по краях з оздобленням "чорний сатин".

Видео дня

Ззовні найбільш помітною відмінністю стали ексклюзивні 20-дюймові легкосплавні диски, а також накладки на нижній частині дверей, пофарбовані в колір кузова.

Порівняно зі стандартним Tucson, у версії N Line захисні накладки по периметру кузова мають більш витончений вигляд.

Задній бампер також отримав новий дизайн із чорно-сірим оздобленням та здвоєними патрубками вихлопної системи з хромованими наконечниками.

До характерних деталей належать чорне оздоблення фірмових логотипів та численні шильдики N Line.

Інтер'єр

У салоні, що має виразно спортивний вигляд, переважає чорний колір із контрастною червоною прострочкою на передній панелі, дверних панелях та сидіннях. Червоні акценти також присутні на дефлекторах системи вентиляції, рульовому колесі (у версії N Line) та сидіннях, оббитих замшею та шкірою з логотипами N.

Крім того, автомобіль оснащений металевими накладками на педалі та порогами з символікою N Line.

Інтер'єр автомобіля виконаний у спортивному стилі Фото: Hyundai

Комплектація версії N Line ідентична стандартній моделі Tucson. До переліку обладнання входять: великий 17-дюймовий дисплей мультимедійної системи, цифрова приладова панель, передні сидіння з електрорегулюванням та функцією масажу, цифрове салонне дзеркало заднього виду, комплекс систем допомоги водієві (ADAS), аудіосистема Bang & Olufsen із 12 динаміками, задні сидіння з регулюванням нахилу спинки та можливістю поздовжнього регулювання, атмосферне підсвічування, функція оновлення ПЗ "по повітрю" (OTA), ШІ-асистент, дві зони для бездротової зарядки потужністю 15 Вт та два порти Type-C потужністю 100 Вт для пасажирів другого ряду.

Силова установка

Tucson N Line оснащується тими самими силовими агрегатами, що й стандартна модель. Виробник пропонує 1,6-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 150 к.с., що працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач або 7-ступінчастим "роботом" (DCT) та доповнений 48-вольтовою системою "м'якого гібрида".

Повноцінні гібридні версії (HEV) поєднують той самий 1,6-літровий турбодвигун з акумулятором ємністю 1,49 кВт·год, забезпечуючи сумарну потужність 245 к.с. та 380 Нм крутного моменту.

У версіях PHEV (підзаряджуваний гібрид) замість акумулятора потужністю 1,49 кВт·год використовується акумулятор більшої ємності (17,1 кВт·год) та електродвигун, що забезпечує сумарну потужність 292 к.с. і 380 Нм. Запас ходу на електротязі — до 67 км.

Фото: Hyundai

Нагадаємо, окрім цієї моделі, компанія також представила в Парижі Hyundai Bayon.

Крім того, повідомлялося, що компанія Hyundai випустила фургон із запасом ходу 450 км.