Кроссовер со спортивными амбициями: на Парижском автосалоне показали Tucson N Line (видео)

На Парижском автосалоне компания Hyundai представила версию Tucson N Line. Дебют этой модификации состоялся спустя более чем месяц после премьеры Tucson нового поколения.

Этот вариант отличается от стандартной модели рядом визуальных изменений, подчеркивающих спортивный характер автомобиля, говорится на сайте производителя. При этом он сохраняет универсальность и удобство повседневной эксплуатации, свойственные Tucson.

Hyundai Tucson N Line ориентирован прежде всего на дизайн, а не на создание отдельной высокопроизводительной модификации.

Экстерьер

В основе дизайна этого авто использована фирменная философия бренда "Art of Steel" ("Искусство стали"), что проявляется в мощных пропорциях и смелом характере.

У него — более низкая и агрессивная посадка. Передняя часть кроссовера выделяется переработанным бампером черного цвета, дополненным передним сплиттером и аэродинамическими воздуховодами по краям с отделкой "черный сатин".

Видео дня

Со стороны наиболее заметным отличием стали эксклюзивные 20-дюймовые легкосплавные диски, а также накладки на нижней части дверей, окрашенные в цвет кузова.

По сравнению со стандартным Tucson, у версии N Line защитные накладки по периметру кузова выполнены более изящными.

Задний бампер также получил новый дизайн с черно-серой отделкой и сдвоенными патрубками выхлопной системы с хромированными наконечниками.

К числу характерных деталей относятся черная отделка фирменных логотипов и многочисленные шильдики N Line.

Интерьер

В салоне, подчеркнуто спортивном, преобладает черный цвет с контрастной красной прострочкой на передней панели, дверных картах и ​​сиденьях. Красные акценты также присутствуют на дефлекторах системы вентиляции, рулевом колесе (в исполнении N Line) и сиденьях, обитых замшей и кожей с логотипами N.

Кроме того, автомобиль оснащен металлическими накладками на педали и порогами с символикой N Line.

Интерьер авто выполнен в спортивном стиле Фото: Hyundai

Комплектация версии N Line идентична стандартному Tucson. В список оснащения входят: крупный 17-дюймовый дисплей мультимедийной системы, цифровая приборная панель, передние сиденья с электрорегулировкой и функцией массажа, цифровое салонное зеркало заднего вида, комплекс систем помощи водителю (ADAS), аудиосистема Bang & Olufsen с 12 динамиками, задние сиденья с регулировкой наклона спинки и возможностью продольной регулировки, атмосферная подсветка, функция обновления ПО "по воздуху" (OTA), ИИ-ассистент, две площадки для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт и два порта Type-C мощностью 100 Вт для пассажиров второго ряда.

Силовая установка

Tucson N Line оснащается теми же силовыми агрегатами, что и стандартная модель. Производитель предлагает 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 7-ступенчатым "роботом" (DCT) и дополненный 48-вольтовой системой "мягкого гибрида".

Полноценные гибридные версии (HEV) сочетают этот же 1,6-литровый турбодвигатель с аккумулятором емкостью 1,49 кВт·ч, выдавая суммарно 245 л.с. и 380 Нм крутящего момента.

В версиях PHEV (подзаряжаемый гибрид) вместо батареи на 1,49 кВт·ч используется более емкий аккумулятор (17,1 кВт·ч) и электродвигатель, что обеспечивает совокупную отдачу в 292 л.с. и 380 Нм. Запас хода на электротяге — до 67 км.

Фото: Hyundai

Напомним, кроме этой модели, компания также показала в Париже Hyundai Bayon.

Кроме того, сообщалось, что Hyundai выпустила фургон с запасом хода 450 км.