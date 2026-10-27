Британець із німецьким серцем: у Києві помітили розкішний спортивний кабріолет (фото)

Розкішний британський спорткар Aston Martin Vantage Roadster помітили на одній із вулиць української столиці.

Цей задньопривідний кабріолет із м’яким чорним верхом на сайті Topcars UA називають "британцем із німецьким серцем", і цьому є цілком раціональне пояснення, оскільки він оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо від Mercedes-AMG M177, який розвиває 510 к.с. при крутному моменті 685 Н·м.

Фото: Topcars UA

У поєднанні з ним працює 8-ступінчаста автоматична коробка передач.

Автомобіль розганяється від 0 до 100 км всього за 3,8 секунди, а його максимальна швидкість становить 305 км/год.

Фото: Topcars UA

М'який верх оснащений Z-подібним механізмом складання, вага якого не перевищує 60 кг. Повне відкриття даху займає всього 7 секунд — це один із найкращих показників серед серійних автомобілів із тканинним верхом.

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Фото: Topcars UA Фото: Topcars UA

Зазначимо, що в січні минулого року Aston Martin представив ще потужнішу версію цього автомобіля, під капотом якої ховається 665 "коней", а максимальна швидкість збільшена до 325 км/год.

Фото: topcor

Ціни на Aston Martin Vantage Roadster (2020–2025 рр.) в Україні залежать від року випуску, стану та пробігу. Якщо говорити про нові або рестайлінгові версії, то, залежно від комплектації (наприклад, з двигуном 4.0 V8 потужністю 665 к.с.), ціна становить приблизно від $275 000 до $282 000.

Вживані та нові екземпляри в країнах ЄС коштують приблизно від 150 000 євро до 240 000 євро без урахування доставки та розмитнення в Україні.

Нагадаємо, на початку жовтня компанія Aston Martin представила новий DBX GT.

Також повідомлялося, що "заряджений" Aston Martin DBX 2023 вартістю сотні тисяч доларів помітили в Києві.