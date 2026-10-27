Британец с немецким сердцем: в Киеве заметили роскошный спортивный кабриолет (фото)

Роскошный британский спорткар Aston Martin Vantage Roadster замечен на одной из улиц украинской страницы.

Этот заднеприводный кабриолет с мягким черным верхом на странице Topcars UA называют "британцем с немецким сердцем", и этому есть вполне рациональное объяснение, поскольку он оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо от Mercedes-AMG M177, который развивает 510 л. с. При крутящем моменте 685 Н·м.

Фото: Topcars UA

В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая КПП.

Авто разгоняется от 0 до 100 км всего за 3,8 секунды, а его максимальная скорость заявлена на отметке 305 км/ч.

Фото: Topcars UA

Мягкий верх имеет Z-образный механизм складывания весом менее 60 кг. Полное открытие крыши занимает всего 7 секунд — это один из лучших показателей среди серийных автомобилей с тканевым верхом.

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Фото: Topcars UA Фото: Topcars UA

Отметим, что в январе прошлого года Aston Martin представил еще более мощную версию этого авто, под капотом которой спрятано 665 "лошадей", а максимальная скорость увеличена до 325 км/ч.

Фото: topcor

Цены на Aston Martin Vantage Roadster (2020–2025 гг.) в Украине зависят от года выпуска, состояния и пробега. Если говорить про новые или рестайлинговые версии, то, в зависимости от комплектации (например, с двигателем 4.0 V8 на 665 л.с.) цена составляет примерно от $275 000 до $282 000.

Подержанные и свежие экземпляры в странах ЕС стоят примерно от 150 000 евро до 240 000 евро без учета доставки и растаможки в Украине.

Напомним, в начале октября Aston Martin представила новый DBX GT.

Также сообщалось, что "заряженный" Aston Martin DBX 2023 за сотни тысяч долларов заметили в Киеве.