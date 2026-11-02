Останнє в історії: Pagani представила авто Huayra з механічною коробкою і фарбою з алмазним пилом

Компанія Pagani показала ексклюзивну Huayra 70 Anima — останній автомобіль у трилогії, присвяченій 70-річчю засновника бренду Гораціо Пагані. Суперкар отримав двигун V12 з подвійним турбонаддувом, механічну коробку передач і незвичайне оздоблення.

Про це пише видання Motor1.

Світова прем'єра Huayra 70 Anima відбулася 31 жовтня 2026 року на автомобільному конкурсі Concours at Wynn Las Vegas. Автомобіль особисто представив Гораціо Пагані, якому 10 листопада виповниться 71 рік.

Anima стала третьою і останньою моделлю серії. Раніше компанія представила Huayra 70 Trionfo для колекції Barchetta Collection та Huayra 70 Derecho, прем'єра якої відбулася на Фестивалі швидкості в Гудвуді в липні 2026 року. Усі три автомобілі вперше зібрали разом на виставці в Лас-Вегасі.

Pagani Huayra 70 Anima Фото: Pagani

Назва Anima з італійської перекладається як "душа". У Pagani пояснюють, що цей автомобіль уособлює душу їхнього ательє.

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Зовні новинка вирізняється оздобленням із відкритого вуглецевого волокна та металізованою фарбою з додаванням алмазного пилу. Кузов також прикрасили платиновими смугами та деталями кольору темно-синього чорнила. Основу конструкції становить поєднання вуглецевого волокна й алюмінію.

Pagani Huayra 70 Anima Фото: Pagani

Аеродинамічний пакет Anima став найвиразнішим серед трьох Huayra 70. Автомобіль отримав високий повітрозабірник і вертикальний елемент позаду кокпіта, окремі дуги безпеки для водія та пасажира, нерухоме заднє антикрило, великий дифузор і вентиляційні отвори в задній частині кузова.

Завершує дизайн вихлопна система з шістьма трубами, вкритими білою керамікою. Вона розташована позаду двигуна V12 із подвійним турбонаддувом.

Pagani Huayra 70 Anima Фото: Pagani

У салоні поєднали білу оббивку, сині акценти, відкриті металеві елементи та складні механічні перемикачі. Головною особливістю інтер'єру стала семиступенева механічна коробка передач із відкритим механізмом перемикання. Водій також має три педалі, що забезпечує традиційне керування механікою.

Pagani продовжує використовувати таку компоновку після Huayra Epitome, представленої у 2024 році.

Pagani Huayra 70 Anima Фото: Pagani

Точні характеристики двигуна Anima компанія поки не розкрила. Для порівняння, Huayra Epitome оснащена 6,0-літровим V12 із подвійним турбонаддувом від Mercedes-AMG, який розвиває 852 к.с. і 1100 Нм крутного моменту. Подібні показники приписують і моделі Derecho, однак для Anima їх офіційно не підтвердили.

Вартість ексклюзивного суперкара також не оголосили. Pagani традиційно не розкриває ціни на автомобілі, створені за індивідуальними замовленнями.

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