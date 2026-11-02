Последнее в истории: Pagani представила авто Huayra с механической коробкой и краской с алмазной пылью

Компания Pagani представила эксклюзивную Huayra 70 Anima — последний автомобиль в трилогии, посвящённой 70-летию основателя бренда Горацио Пагани. Суперкар получил двигатель V12 с двойным турбонаддувом, механическую коробку передач и необычную отделку.

Об этом сообщает издание Motor1.

Мировая премьера Huayra 70 Anima состоялась 31 октября 2026 года на автомобильном конкурсе Concours at Wynn Las Vegas. Автомобиль лично представил Горацио Пагани, которому 10 ноября исполнится 71 год.

Anima стала третьей и последней моделью серии. Ранее компания представила Huayra 70 Trionfo для коллекции Barchetta Collection и Huayra 70 Derecho, премьера которой состоялась на Фестивале скорости в Гудвуде в июле 2026 года. Все три автомобиля впервые собрали вместе на выставке в Лас-Вегасе.

Pagani Huayra 70 Anima Фото: Pagani

Название Anima с итальянского переводится как "душа". В Pagani объясняют, что этот автомобиль олицетворяет душу их ателье.

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Внешне новинка отличается отделкой из открытого углеродного волокна и металлизированной краской с добавлением алмазной пыли. Кузов также украшен платиновыми полосами и деталями цвета темно-синих чернил. Основу конструкции составляет сочетание углеродного волокна и алюминия.

Pagani Huayra 70 Anima Фото: Pagani

Аэродинамический пакет Anima стал самым выразительным из трёх Huayra 70. Автомобиль получил высокий воздухозаборник и вертикальный элемент позади кокпита, отдельные дуги безопасности для водителя и пассажира, неподвижное заднее антикрыло, большой диффузор и вентиляционные отверстия в задней части кузова.

Завершает дизайн выхлопная система с шестью трубами, покрытыми белой керамикой. Она расположена позади двигателя V12 с двойным турбонаддувом.

Pagani Huayra 70 Anima Фото: Pagani

В салоне сочетаются белая обивка, синие акценты, открытые металлические элементы и сложные механические переключатели. Главной особенностью интерьера стала семиступенчатая механическая коробка передач с открытым механизмом переключения. У водителя также есть три педали, что обеспечивает традиционное управление механикой.

Pagani продолжает использовать такую компоновку после модели Huayra Epitome, представленной в 2024 году.

Pagani Huayra 70 Anima Фото: Pagani

Точные характеристики двигателя Anima компания пока не раскрыла. Для сравнения: Huayra Epitome оснащена 6,0-литровым V12 с двойным турбонаддувом от Mercedes-AMG, развивающим 852 к.с. и 1100 Нм крутящего момента. Подобные показатели приписывают и модели Derecho, однако для Anima их официально не подтвердили.

Стоимость эксклюзивного суперкара также не была объявлена. Pagani традиционно не раскрывает цены на автомобили, созданные по индивидуальным заказам.

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