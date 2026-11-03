Псує комфорт за кермом: власники Toyota RAV4 скаржаться на несподіваний дефект

Нова Toyota RAV4 шостого покоління стала економнішою та отримала вдосконалену мультимедійну систему, однак деякі власники скаржаться на широку центральну консоль, яка впирається в праве коліно водія та створює дискомфорт під час їзди.

Про це пише видання Autoblog.

Проблему обговорюють на Reddit та інших автомобільних форумах. За словами водіїв, центральна консоль нового RAV4 займає надто багато місця, особливо в зоні під перемикачем режимів руху, де розташовані порти USB-C.

Саме ця частина конструкції може впиратися в праве коліно водія. Дискомфорт посилюється через те, що тут використовують тверді пластикові поверхні, які не надто приємні на дотик.

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Один із власників Toyota RAV4 2026 року, зріст якого становить близько 185 см, розповів, що виступ консолі постійно тисне на коліно. За його словами, він не зміг знайти зручного положення сидіння, яке б усувало проблему.

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Інші водії також називають консоль надмірно великою. Деякі власники вже встановлюють на неї саморобні накладки або невеликі подушки, щоб зробити поїздки комфортнішими.

Водночас проблема стосується не всіх. Частина водіїв не відчуває незручностей або змогла усунути їх, змінивши положення сидіння. Автори Autoblog також зазначили, що під час їхніх тестових поїздок широка консоль не створювала значних проблем, що може бути пов'язано з особливостями посадки водіїв.

Попри це, для людей, які проводять багато часу за кермом, навіть незначний дискомфорт може суттєво впливати на враження від автомобіля.

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Загалом оновлений салон RAV4 отримав позитивні оцінки. Центральна консоль має великі підстаканники, підлокітник із відділенням для зберігання речей, фізичні кнопки керування, майданчики для заряджання смартфонів і порти USB-C.

Мультимедійна система також стала кращою. Toyota пропонує стандартний сенсорний екран діагоналлю 10,5 дюйма або опційний 12,9-дюймовий дисплей. Під час перших тестів система працювала без помітних збоїв. На задньому ряду, за оцінкою авторів, достатньо місця для дорослих пасажирів.

Широка консоль, імовірно, стала наслідком прагнення Toyota розмістити в компактному салоні якомога більше практичних функцій. Чи перегляне компанія її конструкцію під час майбутнього оновлення моделі, наразі невідомо.

Раніше стало відомо, що Honda планує збільшити габарити свого найпопулярнішого кросовера.

Крім того, автовиробник працює над новим поколінням гібридних моделей, які вирізнятимуться зниженою витратою пального.