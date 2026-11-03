Портит комфорт за рулем: владельцы Toyota RAV4 жалуются на неожиданный дефект

Новая Toyota RAV4 шестого поколения стала более экономичной и получила усовершенствованную мультимедийную систему, однако некоторые владельцы жалуются на широкую центральную консоль, которая упирается в правое колено водителя и создает дискомфорт во время езды.

Об этом пишет издание Autoblog.

Эту проблему обсуждают на Reddit и других автомобильных форумах. По словам водителей, центральная консоль нового RAV4 занимает слишком много места, особенно в зоне под переключателем режимов движения, где расположены порты USB-C.

Именно эта часть конструкции может упираться в правое колено водителя. Дискомфорт усугубляется тем, что здесь используются твёрдые пластиковые поверхности, которые не слишком приятны на ощупь.

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Один из владельцев Toyota RAV4 2026 года выпуска, рост которого составляет около 185 см, рассказал, что выступ консоли постоянно давит на колено. По его словам, ему не удалось найти удобное положение сиденья, которое устранило бы эту проблему.

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Другие водители также считают консоль слишком большой. Некоторые владельцы уже устанавливают на неё самодельные накладки или небольшие подушки, чтобы сделать поездки более комфортными.

В то же время эта проблема касается не всех. Часть водителей не испытывает неудобств или смогла их устранить, изменив положение сиденья. Авторы Autoblog также отметили, что во время их тестовых поездок широкая консоль не создавала значительных проблем, что может быть связано с особенностями посадки водителей.

Несмотря на это, для людей, которые проводят много времени за рулем, даже незначительный дискомфорт может существенно повлиять на впечатления от автомобиля.

Toyota RAV4 Фото: Toyota

В целом обновленный салон RAV4 получил положительные отзывы. Центральная консоль оснащена большими подстаканниками, подлокотником с отсеком для хранения вещей, физическими кнопками управления, площадками для зарядки смартфонов и портами USB-C.

Мультимедийная система также стала лучше. Toyota предлагает стандартный сенсорный экран диагональю 10,5 дюйма или опциональный 12,9-дюймовый дисплей. Во время первых тестов система работала без заметных сбоев. На заднем ряду, по оценке авторов, достаточно места для взрослых пассажиров.

Широкая консоль, по всей видимости, стала результатом стремления Toyota разместить в компактном салоне как можно больше практичных функций. Пересмотрит ли компания её конструкцию в ходе предстоящего обновления модели, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что Honda планирует увеличить габариты своего самого популярного кроссовера.

Кроме того, автопроизводитель работает над новым поколением гибридных моделей, которые будут отличаться сниженным расходом топлива.