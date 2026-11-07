Honda повертає Avancier: яким став гібридний SUV на перших тизерах

Назву Avancier, яку Honda використовувала ще наприкінці 1990-х, японський виробник повертає, і цього разу для трирядного гібридного SUV. Перші тизери вже оприлюднені, а повні характеристики силової установки компанія обіцяє розкрити протягом листопада.

Перші тизери нового Avancier оприлюднила Honda: модель повертається на ринок у форматі гібридного SUV, силует якого нагадує універсал. Новинка стане частиною масштабної програми електрифікації японського бренду. Про це повідомляє MMR.

Кузов у автомобіля трирядний, із похилою задньою частиною. Серед помітних елементів дизайну – тонка передня оптика, L-подібні задні ліхтарі та виразна лінія кузова.

Avancier у модельному ряду Honda вже був. Наприкінці 1990-х так називався універсал на базі Accord, який продавали виключно в Японії. Тепер компанія віддає цю назву автомобілю зовсім іншого формату.

Виробник підтвердив лише одне: Avancier оснастять новою гібридною технологією Honda Hybrid, яка прийде на зміну звичному позначенню e:HEV. Решту характеристик обіцяють розкрити протягом листопада.

Видео дня

Honda показала новий Avancier

Поки що невідомі ні потужність двигуна, ні ємність батареї, ні ціна, ні дата старту продажів. Не підтверджено й те, чи отримає новинка електричну систему повного приводу, яку Honda розробила для майбутніх гібридів. Ринки, на яких продаватимуть Avancier, компанія також не називає.

Повернення моделі вписується в глобальну стратегію бренду: у період із 2027 року до кінця березня 2030-го Honda планує випустити 15 гібридів наступного покоління з технологією Honda Hybrid. Для них створюють спільну платформу, яка має дати меншу масу та вищу жорсткість конструкції, ніж нинішні рішення виробника.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск анонсував згортання виробництва електропікапа Cybertruck на заводі Gigafactory Texas приблизно в середині наступного року. Звільнені потужності спрямують на збільшення випуску нової моделі Cybercab.

Також повідомлялося, що в жовтні 2026 року частка електромобілів серед проданих в Україні нових авто впала з 31% до 8,8% порівняно з тим самим місяцем торік. Натомість українці частіше обирали бензинові, дизельні та гібридні моделі.