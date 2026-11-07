Honda возвращает Avancier: каким стал гибридный SUV на первых тизерах

Японский производитель возвращает название Avancier, которое Honda использовала ещё в конце 1990-х, и на этот раз для трёхрядного гибридного SUV. Первые тизеры уже опубликованы, а полные характеристики силовой установки компания обещает раскрыть в течение ноября.

Honda обнародовала первые тизеры нового Avancier: модель возвращается на рынок в формате гибридного SUV, силуэт которого напоминает универсал. Новинка станет частью масштабной программы электрификации японского бренда. Об этом сообщает MMR.

Кузов автомобиля трёхрядный, с наклонной задней частью. Среди заметных элементов дизайна — тонкая передняя оптика, L-образные задние фонари и выразительная линия кузова.

Модель Avancier уже присутствовала в модельном ряду Honda. В конце 1990-х так назывался универсал на базе Accord, который продавался исключительно в Японии. Теперь компания присваивает это название автомобилю совершенно другого формата.

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Производитель подтвердил лишь одно: Avancier будет оснащен новой гибридной технологией Honda Hybrid, которая придет на смену привычному обозначению e:HEV. Остальные характеристики обещают раскрыть в течение ноября.

Honda представила новый Avancier

Пока что неизвестны ни мощность двигателя, ни емкость аккумулятора, ни цена, ни дата начала продаж. Не подтверждено и то, получит ли новинка электрическую систему полного привода, которую Honda разработала для будущих гибридов. Рынки, на которых будет продаваться Avancier, компания также не называет.

Возвращение этой модели вписывается в глобальную стратегию бренда: в период с 2027 года по конец марта 2030 года Honda планирует выпустить 15 гибридов следующего поколения с технологией Honda Hybrid. Для них разрабатывается общая платформа, которая должна обеспечить меньшую массу и более высокую жесткость конструкции по сравнению с нынешними решениями производителя.

Ранее сообщалось, что Илон Маск объявил о сворачивании производства электропикапа Cybertruck на заводе Gigafactory Texas примерно в середине следующего года. Освободившиеся мощности будут направлены на увеличение выпуска новой модели Cybercab.

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