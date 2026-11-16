Шедевр італійського автопрому: у Києві помітили рідкісний спорткар (фото)

На вулицях української столиці поціновувачі гарних автомобілів помітили та сфотографували Fiat Coupé (Type 175) 1996 модельного року.

Фотографії шедевра італійського автовиробника опубліковано на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Недорогий спорткар Fiat Coupe випускався з 1993 по 2000 роки, і загалом було зібрано 72 762 автомобілі. Зараз на дорогах залишилося небагато цих купе, які в народі прозвали Poor man's Ferrari ("Феррарі для бідних") через схожість із знаменитими суперкарами.

Фото: Topcars UA

Fiat Coupé — це передньопривідне спортивне купе з компоновкою 2+2, яке у 1996 році зазнало значного оновлення лінійки двигунів та елементів інтер’єру.

Екстер’єр моделі розробив Кріс Бенгл із дизайн-центру Fiat, а за оформлення салону відповідало ательє Pininfarina.

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Фото: Topcars UA

4,2-метрове купе Fiat створено на платформі хетчбека Tipo, тому воно має передньопривідну компоновку. Модель випускалася з атмосферними та турбованими двигунами

У 1996 році на зміну старим чотирициліндровим двигунам прийшли новий базовий двигун 1.8 16V, а також 5-циліндрові агрегати 2.0 20V і 2.0 20V Turbo.

Автомобіль отримав оновлену решітку радіатора, інше кермо, шкіряні вставки на дверних панелях та перероблену центральну консоль. Цифровий годинник у салоні замінили на класичний аналоговий.

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Це спортивне купе здатне розвивати максимальну швидкість 250 км/год, а від 0 до 100 км воно розганяється за 6,3 секунди.

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