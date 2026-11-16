Шедевр итальянского автопрома: в Киеве заметили редкий спорткар (фото)

На улицах украинской столицы ценители хороших авто заметили и сфотографировали Fiat Coupé (Type 175) 1996 модельного года.

Фото шедевра итальянского автопроизводителя опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Недорогой спорткар Fiat Coupe производился с 1993 по 2000 годы, и всего собрали 72 762 авто. Сейчас на дорогах осталось немного этих купе, которые в народе прозвали Poor man's Ferrari ("Феррари для бедных") из-за схожести со знаменитыми суперкарами.

Фото: Topcars UA

Fiat Coupé — это переднеприводное спортивное купе с посадочной формулой 2+2, получившее в 1996 году крупное обновление линейки двигателей и элементов интерьера.

Экстерьер модели разработал Крис Бэнгл из дизайн-центра Fiat, а за оформление салона отвечало ателье Pininfarina.

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Фото: Topcars UA

4,2-метровое купе Fiat создано на платформе хэтчбек Tipo, поэтому у него переднеприводная компоновка. Модель выпускалась с атмосферными и турбированными двигателями

В 1996 году на смену старым четырехцилиндровым моторам пришли новый базовый двигатель 1.8 16V, а также 5-цилиндровые агрегаты 2.0 20V и 2.0 20V Turbo.

Автомобиль получил обновленную решетку радиатора, другой руль, кожаные вставки на дверных картах и переработанную центральную консоль. Цифровые часы в салоне заменили на классические аналоговые.

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Спорткупе способно развивать максимальную скорость 250 км в час, а с 0 до 100 км оно разгоняется за 6,3 секунды.

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