Японські інженери знайшли ідеальну заміну дорогому карбону. З сільськогосподарських відходів плетуть міцну композитну нитку та запікають її разом із смолою, отримуючи надміцний армований пластик для автоспорту.

Інженери Nissan знайшли нестандартне застосування сільськогосподарським відходам. Японський автогігант спільно з компанією Food Reborn розробив зовнішні кузовні панелі з натурального армованого пластику, в яких як підсилюючу основу використовуються волокна звичайного листя ананаса, повідомляє Motor1.

Препрег із рослинних волокон та смоли

Процес виготовлення надзвичайно складний: волокна видобуваються з відпрацьованого бадилля, переробляються на щільну композитну нитку (ровінг) і сплітаються у міцне полотно. Отримана органічна матриця просочується сполучною смолою. У результаті виходить жорсткий препрег, готовий до гарячого формування кузовних елементів. Цей природний композит не поступається традиційному вуглепластику, він створювався для жорстких умов експлуатації, включаючи екстремальні аеродинамічні навантаження в автоспорті.

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Конкуренти занепокоїлися. Згідно з технічними даними Nissan, межа міцності ананасового композиту на розрив значно перевищує показники деталей із лляного волокна. Саме льон сьогодні активно використовує BMW для своїх кузовних елементів у гоночних серіях та на перспективних концептах лінійки M Neue Klasse. Поки баварці роблять ставку на лляні мати, японці пропонують міцнішу та дешевшу альтернативу.

Сировини вистачить на всіх

Масштаби сировинної бази вражають: щороку на світових плантаціях гниє понад 50 мільйонів тонн ананасового листя. Переробка цього сміття абсолютно не шкодить харчовій промисловості, але блискуче вирішує проблему дефіциту та дорожнечі легких автомобільних композитів. Nissan уже надав ексклюзивну ліцензію на лиття компанії Food Reborn, яка базується на Окінаві та досягла значних успіхів у виробництві біорозкладних полімерів.

Поки що це лише концептуальний зразок, готовий капот покажуть вузьким фахівцям на промисловій виставці SAMPE Japan у Токіо. Японці поки що не оприлюднюють точних цифр щодо зменшення ваги та не називають дату впровадження технології на конвеєр дорожніх автомобілів, проте напрямок розвитку кришталево чіткий. Перехід на біорозкладний пластик чітко вписаний у глобальну стратегію Nissan Green Program 2030. Запуск таких кузовів у серійне виробництво — виключно питання рентабельності.

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