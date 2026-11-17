Японские инженеры нашли идеальную замену дорогому карбону. Из сельскохозяйственных отходов сплетают прочную композитную нить и запекают ее со смолой, получая сверхпрочный армированный пластик для автоспорта.

Инженеры Nissan нашли нестандартное применение сельскохозяйственным отходам. Японский автогигант совместно с компанией Food Reborn разработал внешние кузовные панели из натурального армированного пластика, где в качестве усиливающей основы используются волокна обычных ананасовых листьев, сообщает Motor1.

Препрег из растительных волокон и смолы

Процесс создания предельно сложен, волокна извлекаются из выброшенной ботвы, перерабатываются в плотную композитную нить (ровинг) и сплетаются в прочное полотно. Полученная органическая матрица пропитывается связующей смолой. На выходе получается жесткий препрег, готовый к горячей формовке кузовных элементов. Этот природный композит не уступает традиционному углепластику, он создавался для жестких условий эксплуатации, включая экстремальные аэродинамические нагрузки в автоспорте.

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Конкуренты напряглись. По техническим заявлениям Nissan, предел прочности ананасового композита на разрыв значительно превышает показатели деталей из льняного волокна. Именно лен сегодня активно использует BMW для своих кузовных элементов в гоночных сериях и на перспективных концептах линейки M Neue Klasse. Пока баварцы делают ставку на льняные маты, японцы предлагают более прочную и дешевую альтернативу.

Сырья хватит на всех

Масштабы сырьевой базы ошеломляют, ежегодно на мировых плантациях сгнивает более 50 миллионов тонн ананасовой листвы. Переработка этого мусора абсолютно не бьет по пищевой промышленности, но блестяще решает проблему дефицита и дороговизны легких автомобильных композитов. Nissan уже передал эксклюзивную лицензию на формовку компании Food Reborn, которая базируется на Окинаве и собаку съела на производстве биоразлагаемых полимеров.

Пока это лишь концептуальный образец, готовый капот покажут узким специалистам на промышленной выставке SAMPE Japan в Токио. Японцы пока не публикуют точные цифры снижения веса и не называют дату запуска технологии на конвейер дорожных машин, однако вектор развития кристально ясен. Переход на биоразлагаемый пластик жестко вписан в глобальную стратегию Nissan Green Program 2030. Запуск таких кузовов в серию — исключительно вопрос рентабельности.

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