Американський бренд знайшов лазівку в суворих екологічних законах. Компанія купуватиме "зелені" квоти в інших автовиробників, щоб компенсувати колосальні викиди своїх спорткарів і пікапів.

Суворі екологічні стандарти змушують автовиробників вдаватися до крайніх заходів. Щоб врятувати легендарний V8 від зникнення, компанія Ford готова платити конкурентам колосальні суми за купівлю квот на шкідливі викиди. Поки що ця схема випробовується на ринку Австралії, але цей прецедент доводить — американці боротимуться за життя культового Mustang до останнього, повідомляє Motor1.

Екологічна зашморга NVES

Проблема з викидами стала глобальною, Австралія запровадила жорсткий стандарт ефективності нових транспортних засобів (NVES), який вимагає радикального зниження рівня CO2 у середньому по всьому модельному ряду бренду. Для місцевого підрозділу Ford це справжня катастрофа. Їхня поточна лінійка перевантажена важкою технікою: дизельні пікапи Ranger, рамні позашляховики Everest і "ненажерливі" бензинові Mustang тягнуть марку на дно багатомільйонних штрафів.

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Але ніхто не збирається знімати з продажу атмосферні V8. Маркетинговий директор Ford Australia Емброуз Хендерсон заявив, що автогігант знайшов лазівку: компанія покриватиме дефіцит, скуплячи пакетами екологічні кредити у тих конкурентів, чий модельний ряд відповідає новим нормам. Звучить надзвичайно іронічно: Ford безпосередньо спонсоруватиме чужі бренди лише заради того, щоб і надалі продавати бензиновий монстр. Паралельно американці намагаються покращити власну статистику запуском електричних кросоверів Mustang Mach-E.

"Механіку ми віддамо лише з наших холодних, мертвих рук"

Фото: Білий дім

Глобальна позиція бренду є непохитною. V8 існуватиме стільки, скільки дозволять фізика та законодавство. Директор Ford Performance Марк Рашбрук офіційно підтвердив, що компанія не встановлює жодних термінів для відмови від восьмициліндрових двигунів.

А щодо класичної "механіки", глава Ford Джим Фарлі висловився надзвичайно категорично: "Механіку ми віддамо лише з наших холодних, мертвих рук". Для фанатів це головний сигнал — Coyote V8 і третя педаль ще довго не зникнуть із конфігураторів. На цьому тлі європейський ринок виглядає зовсім депресивно: там Mustang залишився єдиною легковою моделлю Ford після похорону Fiesta та Focus, а його легендарний двигун програмно обмежили до 440 сил на догоду місцевим екологам.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про масштабні плани BMW на 2027 рік, згідно з якими баварський бренд готує одразу 10 гучних прем’єр, зокрема розкішний флагман iX7 та нового конкурента для Maybach від підрозділу Alpina.

А також Фокус повідомляв, що Tesla готує до випуску останню модель бренду з ручним керуванням: мова йде про довгоочікуваний спорткар Roadster, в який інженери обіцяють впровадити технології, що забезпечать безпрецедентне прискорення.