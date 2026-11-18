Американский бренд нашел лазейку в строгих экологических законах. Компания будет скупать зеленые квоты у других автопроизводителей, чтобы перекрыть колоссальные выбросы своих спорткаров и пикапов.

Жесткие экостандарты заставляют автопроизводителей идти на крайние меры. Чтобы спасти легендарный V8 от вымирания, компания Ford готова платить конкурентам колоссальные суммы за покупку квот на вредные выбросы. Пока схема обкатывается на рынке Австралии, но этот прецедент доказывает — американцы будут бороться за жизнь культового Mustang до последнего, сообщает Motor1.

Экологическая удавка NVES

Проблема с выбросами стала глобальной, Австралия ввела жесткий стандарт эффективности новых транспортных средств (NVES), который требует радикального снижения уровня CO2 в среднем по всему модельному ряду бренда. Для местного подразделения Ford это настоящая катастрофа. Их актуальная линейка перегружена тяжелой техникой: дизельные пикапы Ranger, рамные внедорожники Everest и прожорливые бензиновые Mustang тянут марку на дно многомиллионных штрафов.

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Но снимать с продаж атмосферные V8 никто не собирается. Маркетинговый директор Ford Australia Эмброуз Хендерсон заявил, что автогигант нашел лазейку, компания будет перекрывать недостачу, пачками скупая экологические кредиты у тех конкурентов, чей модельный ряд укладывается в новые нормативы. Звучит максимально иронично: Ford будет напрямую спонсировать чужие бренды только ради того, чтобы и дальше продавать бензинового монстра. Параллельно американцы пытаются разбавить собственную статистику запуском электрических кроссоверов Mustang Mach-E.

"Механику мы отдадим только из наших холодных, мертвых рук"

Фото: Білий дім

Глобальная позиция бренда непоколебима. V8 будет жить столько, сколько позволит физика и закон. Директор Ford Performance Марк Рашбрук официально подтвердил, что компания не ставит никаких дедлайнов на отказ от восьмицилиндровых моторов.

А что касается классической "механики", глава Ford Джим Фарли высказался предельно жестко: "Механику мы отдадим только из наших холодных, мертвых рук". Для фанатов это главный сигнал — Coyote V8 и третья педаль еще долго не исчезнут из конфигураторов. На фоне этого европейский рынок выглядит совсем депрессивно: там Mustang остался единственной легковой моделью Ford после похорон Fiesta и Focus, а его легендарный мотор программно задушили до 440 сил в угоду местным экологам.

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