Навіть із бюджетом до $15 тисяч (приблизно 645 тисяч грн) можна знайти надійний автомобіль із пробігом. Автомеханіки та автомобільні експерти рекомендують звернути увагу на моделі Honda, Toyota, Nissan і Kia.

Видання GOBankingRates опублікувало список із п’яти вживаних автомобілів, які, на думку фахівців, залишаються вдалим вибором для покупців з обмеженим бюджетом.

Honda Accord 2018 року

Автомобільний експерт і механік Кріс Пайл із JustAnswer вважає цю модель хорошим варіантом, здатним подолати понад 241 тисячу кілометрів.

Honda Accord 2018 Фото: Honda

Honda Civic 2021 року

За словами Пайла, ці моделі добре сконструйовані та можуть служити тривалий час. Експерт автомобільної галузі Мелані Муссон з AutoInsurance.org також відзначила надійність Civic. За її спостереженнями, ці автомобілі значно частіше за багатьох конкурентів долають 483 тисячі кілометрів.

Honda Civic 2021 Фото: Honda

Однак Honda Civic добре зберігає свою вартість на вторинному ринку. Тому покупцям, які хочуть вкластися в $15 тисяч (приблизно 645 тисяч грн), можливо, доведеться розглядати старші екземпляри або автомобілі з більшим пробігом.

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Toyota Corolla 2023 року

Альтернативою Honda може стати Toyota Corolla 2023 року. Кріс Пайл також позитивно оцінює цю модель, наголошуючи на її якості складання та довговічності. Як і Civic, Corolla повільно втрачає вартість, тому знайти її в межах зазначеного бюджету може бути непросто.

Toyota Corolla 2023 Фото: Toyota

Ендрю Локенаут із Fluent in Finance звернув увагу на ситуацію на ринку вживаних авто. За його прогнозом, упродовж 2026 року пропозиція залишатиметься обмеженою, а можливе запровадження мит може додатково підвищити ціни. Він радить не зволікати, якщо трапиться справна Toyota або Honda дешевше $15 тисяч (приблизно 645 тисяч грн) із підтвердженою історією обслуговування та пробігом до 161 тисячі кілометрів.

Nissan Altima 2022 року

До списку потрапив і Nissan Altima 2022 року. Пайл вважає цю модель добре сконструйованою, довговічною та надійною. На його думку, вона заслуговує на увагу тих, хто шукає практичний автомобіль із пробігом.

Nissan Altima 2022 Фото: З відкритих джерел

Kia Sorento 2020 року

Замикає п’ятірку Kia Sorento 2020 року. Механік позитивно відгукується про цю модель і зазначає, що багато автомобілів Kia добре зібрані та демонструють належну роботу навіть за значного пробігу.

Як приклад він навів власний Kia Sorento 2013 року, який досі перебуває у відмінному робочому стані після 228 тисяч кілометрів.

Водночас експерти наголошують, що під час купівлі вживаного авто не варто орієнтуватися лише на зовнішній вигляд, репутацію моделі та привабливу ціну. Навіть надійний автомобіль може мати приховані несправності — витрачати надмірну кількість оливи, протікати під час дощу, перегріватися під час тривалих поїздок або мати проблеми з двигуном і трансмісією.

Kia Sorento 2020 Фото: З відкритих джерел

Тому перед придбанням будь-якого автомобіля з пробігом Кріс Пайл радить проводити ретельну технічну перевірку. Вона має охоплювати кузов, салон, двигун і коробку передач. Особливу увагу слід приділити історії технічного обслуговування та фактичному стану автомобіля, а не лише заявленому пробігу.

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