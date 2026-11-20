Даже с бюджетом до 15 тысяч долларов (примерно 645 тысяч гривен) можно найти надежный подержанный автомобиль. Автомеханики и автомобильные эксперты рекомендуют обратить внимание на модели Honda, Toyota, Nissan и Kia.

Издание GOBankingRates опубликовало список из пяти подержанных автомобилей, которые, по мнению экспертов, остаются удачным выбором для покупателей с ограниченным бюджетом.

Honda Accord 2018 года выпуска

Автомобильный эксперт и механик Крис Пайл из JustAnswer считает эту модель хорошим вариантом, способным преодолеть более 241 тысячи километров.

Honda Accord 2018 года Фото: Honda

Honda Civic 2021 года

По словам Пайла, эти модели хорошо сконструированы и способны прослужить долго. Эксперт автомобильной отрасли Мелани Муссон из AutoInsurance.org также отметила надёжность Civic. По её наблюдениям, эти автомобили значительно чаще, чем многие конкуренты, преодолевают 483 тысячи километров.

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Honda Civic 2021 Фото: Honda

Однако Honda Civic хорошо сохраняет свою стоимость на вторичном рынке. Поэтому покупателям, которые хотят уложиться в 15 тысяч долларов (примерно 645 тысяч гривен), возможно, придется рассматривать более старые модели или автомобили с большим пробегом.

Toyota Corolla 2023 года

Альтернативой Honda может стать Toyota Corolla 2023 года. Крис Пайл также положительно оценивает эту модель, отмечая качество сборки и долговечность. Как и Civic, Corolla постепенно теряет в цене, поэтому найти её в пределах указанного бюджета может быть непросто.

Toyota Corolla 2023 Фото: Toyota

Эндрю Локенаут из Fluent in Finance обратил внимание на ситуацию на рынке подержанных автомобилей. По его прогнозу, в течение 2026 года предложение будет оставаться ограниченным, а возможное введение пошлин может дополнительно повысить цены. Он советует не медлить, если подвернётся исправная Toyota или Honda дешевле 15 тысяч долларов (примерно 645 тысяч гривен) с подтверждённой историей обслуживания и пробегом до 161 тысячи километров.

Nissan Altima 2022 года

В список попал и Nissan Altima 2022 года. Пайл считает эту модель хорошо сконструированной, долговечной и надёжной. По его мнению, она заслуживает внимания тех, кто ищет практичный автомобиль с пробегом.

Nissan Altima 2022 Фото: Из открытых источников

Kia Sorento 2020 года

Замыкает пятерку Kia Sorento 2020 года. Механик положительно отзывается об этой модели и отмечает, что многие автомобили Kia хорошо собраны и демонстрируют надлежащую работу даже при значительном пробеге.

В качестве примера он привёл свой собственный Kia Sorento 2013 года выпуска, который до сих пор находится в отличном рабочем состоянии после 228 тысяч километров.

В то же время эксперты отмечают, что при покупке подержанного автомобиля не стоит ориентироваться только на внешний вид, репутацию модели и привлекательную цену. Даже надежный автомобиль может иметь скрытые неисправности — чрезмерно расходовать масло, протекать во время дождя, перегреваться во время длительных поездок или иметь проблемы с двигателем и трансмиссией.

Kia Sorento 2020 Фото: Из открытых источников

Поэтому перед покупкой любого подержанного автомобиля Крис Пайл советует провести тщательную техническую проверку. Она должна охватывать кузов, салон, двигатель и коробку передач. Особое внимание следует уделить истории технического обслуживания и фактическому состоянию автомобиля, а не только заявленному пробегу.

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