У Лондоні було встановлено світовий рекорд із найщільнішого паралельного паркування: автомобіль, балансуючи на двох колесах, припаркувався у проміжку довжиною 6,53 метра між двома іншими машинами.

Рекорд встановив 48-річний каскадер і багаторазовий рекордсмен Аластер Моффатт із Глостершира на своєму Mini Cooper, як повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Також рекордсменом став його 11-річний син Вілл. Його досягнення — виконання 10 "пончиків" (обертів навколо власної осі) на дрифт-карті (за 17,14 секунди).

Крім того, разом вони встановили рекорд із найтіснішого синхронного паралельного паркування. Керуючи автомобілями Mini, вони одночасно виконали розворот із використанням ручного гальма та припаркувалися паралельно один до одного — при цьому відстань між їхніми машинами становила всього 210 сантиметрів.

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"Востаннє я брав участь у Дні світових рекордів Гіннеса 11 років тому — тоді Вільям сидів у дитячому візочку й спостерігав, як його батько встановлює рекорд. А сьогодні він тут, поруч зі мною, і ми разом встановлюємо рекорди. Мабуть, це вдалий момент, щоб на деякий час передати естафету", — сказав Аластер.

"Мене дуже надихає тато. Я хочу побити всі його рекорди — і навіть перевершити його результат", — заявив його син.

Аластер почав займатися автоспортивною дисципліною під назвою "автотестування" (фігурне водіння) у 16 років і згодом 10 разів ставав чемпіоном Великої Британії. Наразі він є володарем 15 світових рекордів:

"У мене ціла колекція рекордів з паралельного паркування, я найкращий у світі з їзди на двох колесах, тому вирішив: чому б не поєднати ці навички, щоб це виглядало ще ефектніше? Замість того, щоб просто заїхати в паркувальне місце в керованому заносі, я під’їхав на двох колесах і плавно опустив машину на всі чотири. А який фон — прямо перед ареною The O2!"

Його син завжди брав приклад з батька: ще з двох років він тренувався паркуватися, керуючи дитячою машиною, яку треба штовхати перед собою.

Вперше за кермо справжнього автомобіля Вілл сів у сім років, а зараз вони разом тренуються на приватній території.

"Для нього це [автотестування] — щось цілком природне. Він просто вважає, що так і має бути", — з гордістю сказав Аластер.

Чоловік не приховує радості від того, що син поділяє його захоплення.

"Це позбавляє від необхідності стояти на краю футбольного поля… Натомість ми можемо провести час у гаражі", — жартує він.

Аластер передав автомобіль Mini Cooper, на якому він встановив чотири свої світові рекорди (зокрема, рекорд із найвужчої паралельної парковки), до лондонського офісу Guinness World Records. Тепер відвідувачі зможуть побачити машину зблизька.

Нагадаємо, в Україні пропонують збільшити штрафи за неправильне паркування.

Також повідомлялося, що сусіди помстилися чоловікові за "неправильне" паркування.