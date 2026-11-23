В Лондоне был установлен мировой рекорд по самой плотной параллельной парковке: автомобиль, балансируя на двух колесах, припарковался в пространстве длиной 6,53 метра между двумя другими машинами.

Рекорд установил 48-летний каскадер и многократный рекордсмен Аластер Моффатт из Глостершира на своем Mini Cooper, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Также рекордсменом стал его 11-летнй сын Уилл. Его достижение — выполнение 10 "пончиков" (вращений вокруг своей оси) на дрифт-карте (за 17,14 секунды).

Кроме того, вместе они установили рекорд по самой тесной синхронной параллельной парковке. Управляя автомобилями Mini, они одновременно выполнили разворот с использованием ручного тормоза и припарковались параллельно друг другу — при этом расстояние между их машинами составило всего 210 сантиметров.

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"В последний раз я участвовал в Дне мировых рекордов Гиннесса 11 лет назад — тогда Уильям сидел в детской коляске и наблюдал, как его отец устанавливает рекорд. А сегодня он здесь, рядом со мной, и мы вместе ставим рекорды. Пожалуй, это подходящий момент, чтобы на время передать эстафету", — сказал Аластер.

"Меня очень вдохновляет папа. Я хочу побить все его рекорды — и даже превзойти его результат", — заявил его сын.

Аластер начал заниматься автоспортивной дисциплиной под названием "автотестинг" (фигурное вождение) в 16 лет и впоследствии 10 раз становился чемпионом Великобритании. Сейчас он является обладателем 15 мировых рекордов:

"У меня целая коллекция рекордов по параллельной парковке, я лучший в мире по езде на двух колесах, поэтому решил: почему бы не объединить эти навыки, чтобы выглядело еще эффектнее? Вместо того чтобы просто зайти в парковочный карман в управляемом заносе, я подъехал на двух колесах и плавно опустил машину на все четыре. А какой фон — прямо перед ареной The O2!"

Его сын всегда подражал отцу: еще с двух лет он тренировался парковаться, управляя детской машинкой, которую нужно толкать перед собой.

Впервые за руль настоящего автомобиля Уилл сел в семь лет, а сейчас они вместе тренируются на частной территории.

"Для него это [автотестинг] — нечто совершенно естественное. Он просто считает, что так и должно быть", — сказал с гордостью Аластер.

Мужчина не скрывает радости из-за того, что сын разделяет его страсть.

"Это избавляет от необходимости стоять на краю футбольного поля… Вместо этого мы можем провести время в гараже", — шутит он.

Аластер передал автомобиль Mini Cooper, на котором он установил четыре своих мировых рекорда (в том числе рекорд по самой тесной параллельной парковке), в лондонский офис Guinness World Records. Теперь посетители смогут увидеть машину вблизи.

Напомним, в Украине предлагают увеличить штрафы за неправильную парковку.

Также сообщалось, что соседи отомстили мужчине за "неправильную" парковку.