Новинка отримає 400-сильний двигун V6 із двома турбокомпресорами та механічну коробку передач. Виробник також розглядає можливість повернення позначення G, яке свого часу прославили моделі G35 і G37.

Infiniti готує новий спортивний седан, який має стати наступником Q50 і повернути бренду прихильників класичних моделей із лінійки G. Автомобіль очікується на американському ринку наступного року. Про можливу назву новинки та її зв'язок із попередниками представники компанії розповіли виданню Motor1.

Під час автосалону в Лос-Анджелесі керівник відділу планування продукції Nissan та Infiniti Понц Пандікітіра в розмові з Edmunds натякнув, що виробник може знову використати літеру G у назві седана.

Рендеринг нового спортивного седана Infiniti Фото: Motor1.com

За його словами, власники Infiniti G35 і G37 досі цікавляться, які спортивні моделі бренд пропонує сьогодні. Компанія добре знає про прихильність покупців до цієї лінійки та хоче задовольнити їхній попит.

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Водночас остаточного рішення щодо назви поки немає. Пандікітіра зазначив, що повернення позначення G цілком можливе, але це ще не офіційне підтвердження.

Новий седан Infiniti матиме багато спільного з наступним поколінням Nissan Skyline, який планують продавати в Японії та Європі. Проте для американського ринку автомобіль отримає власну назву. Представник компанії дав зрозуміти, що Infiniti не планує використовувати позначення Skyline для своєї моделі.

Рендеринг нового спортивного седана Infiniti Фото: Motor1.com

За попередніми даними, новинка отримає 3,0-літровий бензиновий V6 із подвійним турбонаддувом. У спортивному купе Nissan Z цей двигун розвиває 400 к. с. і 475 Нм крутного моменту. Очікується, що седан Infiniti використовуватиме аналогічний силовий агрегат.

Ще однією важливою особливістю стане механічна коробка передач, яку запропонують як доступну опцію. У поєднанні з потужним V6 та задньопривідною платформою це має наблизити новинку до концепції спортивних седанів G35 і G37.

Рендеринг нового спортивного седана Infiniti Фото: Motor1.com

Нагадаємо, Infiniti Q50 також пропонувався у версії Red Sport 400 із 400-сильним двигуном V6 із двома турбокомпресорами. Однак модель не змогла повторити популярність своїх попередників серед автомобільних ентузіастів. Її виробництво для модельного року 2024 завершилося, після чого бренд залишився без традиційного спортивного седана на ринку США.

Поки Infiniti не розкриває повних технічних характеристик нової моделі та не повідомляє, яку саме назву вона отримає. Очікується, що седан дебютує на американському ринку у 2027 році.

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