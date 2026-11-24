Новинка будет оснащена 400-сильным двигателем V6 с двумя турбокомпрессорами и механической коробкой передач. Производитель также рассматривает возможность возвращения обозначения G, которое в свое время прославили модели G35 и G37.

Infiniti готовит новый спортивный седан, который должен стать преемником Q50 и вернуть бренду поклонников классических моделей из линейки G. Автомобиль ожидается на американском рынке в следующем году. О возможном названии новинки и её связи с предшественниками представители компании рассказали изданию Motor1.

Во время автосалона в Лос-Анджелесе руководитель отдела планирования продукции Nissan и Infiniti Понц Пандикитира в беседе с Edmunds намекнул, что производитель может вновь использовать букву G в названии седана.

Рендеринг нового спортивного седана Infiniti Фото: Motor1.com

По его словам, владельцы Infiniti G35 и G37 по-прежнему интересуются, какие спортивные модели предлагает сегодня этот бренд. Компания хорошо знает о привязанности покупателей к этой линейке и хочет удовлетворить их спрос.

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В то же время окончательного решения по поводу названия пока нет. Пандикитира отметил, что возвращение обозначения G вполне возможно, но это пока не является официальным подтверждением.

Новый седан Infiniti будет иметь много общего со следующим поколением Nissan Skyline, который планируется продавать в Японии и Европе. Однако для американского рынка автомобиль получит собственное название. Представитель компании дал понять, что Infiniti не планирует использовать название Skyline для своей модели.

Рендеринг нового спортивного седана Infiniti Фото: Motor1.com

По предварительным данным, новинка будет оснащена 3,0-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом. В спортивном купе Nissan Z этот двигатель развивает 400 к. с. и 475 Нм крутящего момента. Ожидается, что седан Infiniti будет оснащаться аналогичным силовым агрегатом.

Еще одной важной особенностью станет механическая коробка передач, которая будет предлагаться в качестве доступной опции. В сочетании с мощным двигателем V6 и заднеприводной платформой это должно приблизить новинку к концепции спортивных седанов G35 и G37.

Рендеринг нового спортивного седана Infiniti Фото: Motor1.com

Напомним, Infiniti Q50 также предлагался в версии Red Sport 400 с 400-сильным двигателем V6 с двумя турбокомпрессорами. Однако модель не смогла повторить успех своих предшественников среди автолюбителей. Её производство для модельного года 2024 завершилось, после чего бренд остался без традиционного спортивного седана на рынке США.

Пока Infiniti не раскрывает полных технических характеристик новой модели и не сообщает, какое именно название она получит. Ожидается, что седан дебютирует на американском рынке в 2027 году.

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