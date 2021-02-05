Від раку легенів помер український музикант Петро Сказків

Інформації про похорон наразі немає

Музичний виконавець на цимбалах Петро Сказків не впорався з прогресуючою хворобою, яку виявили кілька місяців тому. Про це повідомила підприємниця Наталя Кульчицька у Фейсбуці.

"Карпати журяться. Зупинилося серце нашого цимбаліста. Вічна тобі памʼять, Петруша", — написала Кульчицька в публікації.

12 грудня 2020 Петро Сказків написав у фейсбуці, що в нього серйозні проблеми зі здоровʼям. "Друзі! Зараз у мене серйозні проблеми зі здоровʼям. 1,5 місяці тому я потрапив до лікарні з пневмонією, пізніше лікарі діагностували в мене плоскоклітинний рак легенів G2", — повідомляв музикант.

Виконавець також публікував картку для фінансової допомоги. Не зважаючи на фінансову підтримку і зусилля лікарів, хвороба виявилася смертельною для музиканта. У музиканта була остання стадія ракової хвороби.

Петро Сказків — народився в Івано-Франківській області 15 травня 1987 року. Став широко відомий у країні завдяки участі в 7 сезоні шоу "Україна має талант", у якому він дійшов до фіналу. Повідомляється, що грати на цимбалах його навчив батько.

[ + – ]

11 січня він опублікував архівне відео виконання однієї з відомих пісень System of a Down "Toxicity".

Нагадаємо: раніше помер батько братів Суркісів — Михайло Суркіс.