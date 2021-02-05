От рака легких скончался украинский музыкант Петр Сказкив

Информации о похоронах на данный момент нет

Музыкальный исполнитель на цимбалах Петр Сказкив не справил с прогрессирующей болезнью, которую обнаружили несколько месяцев назад. Об этом сообщила предпринимательница Наталья Кульчицкая в Фейсбуке.

"Карпаты горюют. Остановилось сердечко нашего цимбалиста. Вечная тебе память Петруша", — написала Кульчицкая в публикации.

12 декабря 2020 года Петр Сказкив написал в фейсбуке, что у него серьезные проблемы со здоровьем. "Друзья! Сейчас у меня серьезные проблемы со здоровьем. 1,5 месяца назад я попал в больницу с пневмонией, позднее врачи диагностировали у меня Плоскоклеточный рак легких G2", — сообщал музыкант.

Исполнитель также публиковал карту для финансовой помощи. Несмотря на финансовую поддержку и усилия врачей, болезнь оказалась смертельной для музыканта. У музыканта была последняя стадия раковой болезни.

Петр Сказкив — родился в Ивано-Франковской области 15 мая 1987 года. Стал широко известен в стране благодаря участию в 7 сезоне шоу "Україна має талант", в котором он дошел до финала. Сообщается, что играть на цимбалах его научил отец.

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11 января он опубликовал архивное видео исполнения одной из известных песен System of a Down "Toxicity".

Напомним, ранее умер отец братьев Суркисов — Михаил Суркис.