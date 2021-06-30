Жіночі імена українського кіно в рейтингу "100 найвпливовіших жінок України"

У рейтинг Фокуса увійшли сценаристка і режисерка Наталія Ворожбит, глава Держкіно Марина Кудерчук і Вікторія Тігіпко — президентка Одеського міжнародного кінофестивалю. Для них кіно — це не просто картинка на екрані, а можливість змінити реальність.

Цьогоріч у рейтинг 100 найвпливовіших жінок України увійшли три жінки, які за родом своєї діяльності тісно повʼязані з українським кінематографом і працюють над популяризацією вітчизняних фільмів у світі. Це драматургиня Наталія Ворожбит (№28 у рейтингу), глава Держкіно України Марина Кудерчук (№66 у рейтингу) і президентка Одеського міжнародного кінофестивалю, засновниця венчурного фонду TA Vеntures Вікторія Тігіпко (№62 у рейтингу).

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Наталія Ворожбит — драматургиня, сценаристка, режисерка

[ + – ] Наталія Ворожбит, драматургиня, авторка сценаріїв і режисерка

Наталія Ворожбит, яка посіла 28 місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок України, відома як драматургиня, сценаристка і режисерка.

Наталя народилася в Києві, закінчила в 2000-му році Літературний інститут ім. Горького в Москві (факультет драматургії — майстерня Інни Вишневської). Десять років жила і працювала в Москві. Була одружена з драматургом Максимом Курочкіним. Працювала головною редакторкою на каналі СТБ.

Разом із німецьким режисером Георгом Жено заснувала "Театр переселенців", де переселенці з Донбасу розповідають реальні історії свого життя. Кураторка фестивалів "Донкульт" і "ГОГОЛЬFEST", одна із засновників фестивалю "Тиждень актуальної пʼєси". Пʼєси Ворожбит ставилися в театрах України, Росії, Великобританії, Польщі, США та Латвії.

У 2017 році на екрани країни вийшов знятий за сценарієм Наталії Ворожбит фільм "Кіборги" — про захисників Донецького аеропорту. У 2020-му на каналі СТБ зʼявився гучний серіал "Спіймати Кайдаша", створений Ворожбит за класичним твором української літератури "Кайдашева сімʼя" письменника Івана Нечуя-Левицького.

[ + – ] Наталія Ворожбит на зйомках фільмів [ + – ] Наталія Ворожбит на зйомках фільмів

Про "Кайдашеву сімʼю" Наталія Ворожбит розповідала в інтервʼю, що це її улюблений твір, який вона неодноразово перечитувала, але лише через роки, зрозуміла, що історія старого Кайдаша і його синів цілком укладається в сучасні рамки і реалії.

"Не всяку класику треба адаптувати. Але коли я почала перечитувати "Кайдашеву сімʼю", то зрозуміла, що ця пʼєса про українців і наше сьогодення", — говорить Ворожбит.

Дебют Наталії Ворожбит як режисерки відбувся з виходом на екрани фільму "Погані дороги". Це екранізація її однойменної пʼєси, яку ставили в Лондоні та Києві. Стрічка складається з пʼяти окремих новел про жителів Донбасу, чиє життя проходить по обидва боки лінії розмежування. Пʼять розбитих доріг — пʼять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних. Сценарій створений на основі документальних історій, зібраних Ворожбит на сході України під час роботи над фільмом "Кіборги".

Світова премʼєра драми відбулася в програмі "Тиждень критики" Венеціанського кінофестивалю в 2020 році, де вона була нагороджена другою за престижністю нагородою — премією Circolo del Cinema di Verona як "найбільш інноваційний фільм конкурсу".

До дебюту Наталія поставилася філософськи, зізнаючись, що це був її "єдиний шанс спробувати себе у ролі режисерки".

[ + – ] Наталія Ворожбит на зйомках фільму "Погані дороги"

"Драматургам-сценаристам рідко пропонують знімати за власним сценарієм. І це дійсно прекрасна можливість, яку не можна було не використати. Можливо, якби мені було двадцять, я б подумала: "Ще зарано, ще повчуся… ". А так розуміла: це мій останній шанс "застрибнути" в цю професію. Думаю, у кожного сценариста є таємна мрія — втілити ідею фільму від початку і до самого кінця", — розповіла Наталя Ворожбит.

І наголосила: метою створення фільму було наблизити нинішні події на сході країни до кожного українця.

"Українців більш-менш хвилюють події на Сході й узагалі в країні. Однак для багатьох війна в Донбасі — це щось далеке й абстрактне. Чому б ще раз не подумати про це і трохи наблизитися?" — каже Наталя Ворожбит.

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Марина Кудерчук — глава Держкіно України

[ + – ] Марина Кудерчук, глава Держкіно України

У рейтингу Марина Кудерчук новачок, адже свою високу посаду вона зайняла лише в січні 2020 року. До цього була директоркою кіноконцертного залу в Запоріжжі, а також працювала в Держекоінспекції та в Запорізькій облдержадміністрації.

Марина Кудерчук народилася в селі Михайлівка, Запорізької області. У 2004 році закінчила Бердянський інститут підприємництва за фахом "Економіка підприємства", в 2008 — Бердянський університет менеджменту та бізнесу за спеціальністю "Маркетинг", у 2013 році — Бердянський університет менеджменту й бізнесу за спеціальністю "Правознавство". При цьому Кудерчук є ще й магістром державного управління.

У листопаді 2019 Марина Кудерчук була призначена заступницею губернатора Запорізької області з аграрних питань. Раніше, з 2017 по 2019 рік, працювала в адміністрації кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі. Кудерчук також була серед організаторів Запорізького міжнародного кінофестивалю, який проходив у 2018 році. Крім досвіду роботи в концертному залі, Марина працювала завідувачкою сектором у Держекоінспекції в Запорізькій області, а також Податкової адміністрації Запорізької області.

Говорячи про свою посаду, Кудерчук зазначає, що разом із членами Ради щодо державної підтримки кінематографії працює над підтримкою українського кіно.

[ + – ] Марина Кудерчук, глава Держкіно

"Рада була створена як незалежний колективний орган для ефективного розпорядження коштами державної підтримки кінематографії. У нас одне велике спільне завдання — робота над підтримкою та розвитком української кіногалузі", — говорить Кудерчук.

В інтервʼю Марина зазначає, що зараз в Україні є попит на позитивні фільми, що дають надію.

"Кіно знімати необхідно. І створювати треба побільше яскравих, позитивних фільмів — люди дуже втомилися від поганих новин. Вони хочуть бачити красиву картинку, їм потрібні позитивні емоції", — говорила вона.

Утім, пробувати себе у ролі продюсерки чи режисерки Марина не готова, за своїм власним визнанням, її покликання — це цифри.

"Для цього треба бути творчою людиною за своєю природою. А я люблю працювати з документами, з цифрами і мінімум — з людьми. Організувати процес, спостерігати за ним — так, але самій піти в творчість — ні. Робота з документами — це дійсно моє", — резюмує глава Держкіно Марина Кудерчук.

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Вікторія Тігіпко — президентка Одеського міжнародного кінофестивалю

[ + – ] Вікторія Тігіпко, президентка Одеського міжнародного кінофестивалю

Вікторія Тігіпко — завсідниця рейтингів у список "100 найвпливовіших жінок України" потрапляла неодноразово. У 2021 році вона посіла 62 місце.

Вікторія — керівна директорка венчурного фонду TA Venture, який з моменту заснування в 2010 році проінвестував понад 50 мільйонів доларів у 130 компаній. Вона також є генеральною партнеркою бізнес-інкубатора інтернет-стартапів Growth Up та ініціаторкою створення клубів програмування для дітей Code Club.

Але крім цього, Вікторія Тігіпко тісно повʼязана з українським кіновиробництвом. З 2010 року вона — президентка Одеського міжнародного кінофестивалю і президентка української кіноакадемії.

[ + – ] Вікторія Тігіпко на Одеському кінофестивалі

Свої перші гроші Вікторія Тігіпко заробила ще в 9 класі, підробляючи перекладачкою. Крім російської та української володіє ще чотирма мовами: англійською, німецькою, французькою та італійською. Свій перший мільйон, за власним зізнанням, заробила ще до знайомства з чоловіком, політиком Сергієм Тігіпком. Пара була одружена з 2004 по 2018 рік. У них троє дітей.

"Я — на 100% конструктивна людина. Дуже важливо бути конструктивним. Це економить час. Людина повинна бути професіоналом у якійсь певній галузі: торгівля, авто, медицина, наука, побудова бренду або технології, повʼязані з рекламою. І продовжувати посилювати свою спеціалізацію", — зазначала Вікторія, кажучи про свій професійний успіх.

"Мені завжди було мало моно-бізнесу. Це було зрозуміле й гарне заняття. Він був не один. Я займалася багатьма офлайновими, стійкими напрямками, які приносили хороші гроші. Але мені було нудно", — розповідала підприємниця. І зараз, за її власним зізнанням, вона перейшла в розряд "кінофриків".

"На Одеський фестиваль ми щороку привозимо 110+ фільмів. Для того, щоб їх обрати, треба переглянути велику кількість інших фестивальних картин. Іноді кількість доходить до позначки в 300-350 штук. Тому зараз я сприймаю кіно більше на емоційному рівні. Не запамʼятовую героїв. Я перейшла в розряд кінофриків. Це коли ти настільки надивився, що тобі хочеться все ближче й ближче сісти до екрану. Тобі стає мало екрану, ти в повному зануренні. Ти живеш на рівні ефірного відчуття гарного якісного кіно", — каже Вікторія.

[ + – ] Вікторія Тігіпко та Ізабель Юппер на Одеському кінофестивалі/Усі фото із соцмереж і відкритих джерел

За словами Вікторії Тігіпко, головним завданням для неї є мотивувати людей говорити про кіно. А попереднє завдання: змусити українських режисерів дивитися кіно своїх колег вона вже виконала.

"До 2017 року кіносередовище була дуже розʼєднане. І в цілому це нормально, тому що середовище дуже творче. Але нам вдалося обʼєднати людей: кіношники почали дивитися роботи колег. Це ключове: ми змогли мотивувати їх вчитися на роботах одне одного", — підкреслює Вікторія. А для неї самої, кіно — це "варіант соціального спілкування".

"Для мене хороший фільм — як медитація. Це кайф, коли є можливість зупинитися і сповільнитися в нашому шаленому ритмі. Кіно розповідає історію зовсім інакше, ніж серіал або будь-яке шоу, та ще й на великому екрані. Кіно неможливо дивитися на перемотуванні", — резюмує Вікторія Тігіпко.