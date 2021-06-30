Жіночі імена українського кіно в рейтингу "100 найвпливовіших жінок України"
У рейтинг Фокуса увійшли сценаристка і режисерка Наталія Ворожбит, глава Держкіно Марина Кудерчук і Вікторія Тігіпко — президентка Одеського міжнародного кінофестивалю. Для них кіно — це не просто картинка на екрані, а можливість змінити реальність.
Цьогоріч у рейтинг 100 найвпливовіших жінок України увійшли три жінки, які за родом своєї діяльності тісно повʼязані з українським кінематографом і працюють над популяризацією вітчизняних фільмів у світі. Це драматургиня Наталія Ворожбит (№28 у рейтингу), глава Держкіно України Марина Кудерчук (№66 у рейтингу) і президентка Одеського міжнародного кінофестивалю, засновниця венчурного фонду TA Vеntures Вікторія Тігіпко (№62 у рейтингу).
Наталія Ворожбит — драматургиня, сценаристка, режисерка
Наталія Ворожбит, яка посіла 28 місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок України, відома як драматургиня, сценаристка і режисерка.
Наталя народилася в Києві, закінчила в 2000-му році Літературний інститут ім. Горького в Москві (факультет драматургії — майстерня Інни Вишневської). Десять років жила і працювала в Москві. Була одружена з драматургом Максимом Курочкіним. Працювала головною редакторкою на каналі СТБ.
Разом із німецьким режисером Георгом Жено заснувала "Театр переселенців", де переселенці з Донбасу розповідають реальні історії свого життя. Кураторка фестивалів "Донкульт" і "ГОГОЛЬFEST", одна із засновників фестивалю "Тиждень актуальної пʼєси". Пʼєси Ворожбит ставилися в театрах України, Росії, Великобританії, Польщі, США та Латвії.
У 2017 році на екрани країни вийшов знятий за сценарієм Наталії Ворожбит фільм "Кіборги" — про захисників Донецького аеропорту. У 2020-му на каналі СТБ зʼявився гучний серіал "Спіймати Кайдаша", створений Ворожбит за класичним твором української літератури "Кайдашева сімʼя" письменника Івана Нечуя-Левицького.
Про "Кайдашеву сімʼю" Наталія Ворожбит розповідала в інтервʼю, що це її улюблений твір, який вона неодноразово перечитувала, але лише через роки, зрозуміла, що історія старого Кайдаша і його синів цілком укладається в сучасні рамки і реалії.
"Не всяку класику треба адаптувати. Але коли я почала перечитувати "Кайдашеву сімʼю", то зрозуміла, що ця пʼєса про українців і наше сьогодення", — говорить Ворожбит.
Дебют Наталії Ворожбит як режисерки відбувся з виходом на екрани фільму "Погані дороги". Це екранізація її однойменної пʼєси, яку ставили в Лондоні та Києві. Стрічка складається з пʼяти окремих новел про жителів Донбасу, чиє життя проходить по обидва боки лінії розмежування. Пʼять розбитих доріг — пʼять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних. Сценарій створений на основі документальних історій, зібраних Ворожбит на сході України під час роботи над фільмом "Кіборги".
Світова премʼєра драми відбулася в програмі "Тиждень критики" Венеціанського кінофестивалю в 2020 році, де вона була нагороджена другою за престижністю нагородою — премією Circolo del Cinema di Verona як "найбільш інноваційний фільм конкурсу".
До дебюту Наталія поставилася філософськи, зізнаючись, що це був її "єдиний шанс спробувати себе у ролі режисерки".
"Драматургам-сценаристам рідко пропонують знімати за власним сценарієм. І це дійсно прекрасна можливість, яку не можна було не використати. Можливо, якби мені було двадцять, я б подумала: "Ще зарано, ще повчуся… ". А так розуміла: це мій останній шанс "застрибнути" в цю професію. Думаю, у кожного сценариста є таємна мрія — втілити ідею фільму від початку і до самого кінця", — розповіла Наталя Ворожбит.
І наголосила: метою створення фільму було наблизити нинішні події на сході країни до кожного українця.
"Українців більш-менш хвилюють події на Сході й узагалі в країні. Однак для багатьох війна в Донбасі — це щось далеке й абстрактне. Чому б ще раз не подумати про це і трохи наблизитися?" — каже Наталя Ворожбит.Важливо
Марина Кудерчук — глава Держкіно України
У рейтингу Марина Кудерчук новачок, адже свою високу посаду вона зайняла лише в січні 2020 року. До цього була директоркою кіноконцертного залу в Запоріжжі, а також працювала в Держекоінспекції та в Запорізькій облдержадміністрації.
Марина Кудерчук народилася в селі Михайлівка, Запорізької області. У 2004 році закінчила Бердянський інститут підприємництва за фахом "Економіка підприємства", в 2008 — Бердянський університет менеджменту та бізнесу за спеціальністю "Маркетинг", у 2013 році — Бердянський університет менеджменту й бізнесу за спеціальністю "Правознавство". При цьому Кудерчук є ще й магістром державного управління.
У листопаді 2019 Марина Кудерчук була призначена заступницею губернатора Запорізької області з аграрних питань. Раніше, з 2017 по 2019 рік, працювала в адміністрації кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі. Кудерчук також була серед організаторів Запорізького міжнародного кінофестивалю, який проходив у 2018 році. Крім досвіду роботи в концертному залі, Марина працювала завідувачкою сектором у Держекоінспекції в Запорізькій області, а також Податкової адміністрації Запорізької області.
Говорячи про свою посаду, Кудерчук зазначає, що разом із членами Ради щодо державної підтримки кінематографії працює над підтримкою українського кіно.
"Рада була створена як незалежний колективний орган для ефективного розпорядження коштами державної підтримки кінематографії. У нас одне велике спільне завдання — робота над підтримкою та розвитком української кіногалузі", — говорить Кудерчук.
В інтервʼю Марина зазначає, що зараз в Україні є попит на позитивні фільми, що дають надію.
"Кіно знімати необхідно. І створювати треба побільше яскравих, позитивних фільмів — люди дуже втомилися від поганих новин. Вони хочуть бачити красиву картинку, їм потрібні позитивні емоції", — говорила вона.
Утім, пробувати себе у ролі продюсерки чи режисерки Марина не готова, за своїм власним визнанням, її покликання — це цифри.
"Для цього треба бути творчою людиною за своєю природою. А я люблю працювати з документами, з цифрами і мінімум — з людьми. Організувати процес, спостерігати за ним — так, але самій піти в творчість — ні. Робота з документами — це дійсно моє", — резюмує глава Держкіно Марина Кудерчук.Важливо
Вікторія Тігіпко — президентка Одеського міжнародного кінофестивалю
Вікторія Тігіпко — завсідниця рейтингів у список "100 найвпливовіших жінок України" потрапляла неодноразово. У 2021 році вона посіла 62 місце.
Вікторія — керівна директорка венчурного фонду TA Venture, який з моменту заснування в 2010 році проінвестував понад 50 мільйонів доларів у 130 компаній. Вона також є генеральною партнеркою бізнес-інкубатора інтернет-стартапів Growth Up та ініціаторкою створення клубів програмування для дітей Code Club.
Але крім цього, Вікторія Тігіпко тісно повʼязана з українським кіновиробництвом. З 2010 року вона — президентка Одеського міжнародного кінофестивалю і президентка української кіноакадемії.
Свої перші гроші Вікторія Тігіпко заробила ще в 9 класі, підробляючи перекладачкою. Крім російської та української володіє ще чотирма мовами: англійською, німецькою, французькою та італійською. Свій перший мільйон, за власним зізнанням, заробила ще до знайомства з чоловіком, політиком Сергієм Тігіпком. Пара була одружена з 2004 по 2018 рік. У них троє дітей.
"Я — на 100% конструктивна людина. Дуже важливо бути конструктивним. Це економить час. Людина повинна бути професіоналом у якійсь певній галузі: торгівля, авто, медицина, наука, побудова бренду або технології, повʼязані з рекламою. І продовжувати посилювати свою спеціалізацію", — зазначала Вікторія, кажучи про свій професійний успіх.
"Мені завжди було мало моно-бізнесу. Це було зрозуміле й гарне заняття. Він був не один. Я займалася багатьма офлайновими, стійкими напрямками, які приносили хороші гроші. Але мені було нудно", — розповідала підприємниця. І зараз, за її власним зізнанням, вона перейшла в розряд "кінофриків".
"На Одеський фестиваль ми щороку привозимо 110+ фільмів. Для того, щоб їх обрати, треба переглянути велику кількість інших фестивальних картин. Іноді кількість доходить до позначки в 300-350 штук. Тому зараз я сприймаю кіно більше на емоційному рівні. Не запамʼятовую героїв. Я перейшла в розряд кінофриків. Це коли ти настільки надивився, що тобі хочеться все ближче й ближче сісти до екрану. Тобі стає мало екрану, ти в повному зануренні. Ти живеш на рівні ефірного відчуття гарного якісного кіно", — каже Вікторія.
За словами Вікторії Тігіпко, головним завданням для неї є мотивувати людей говорити про кіно. А попереднє завдання: змусити українських режисерів дивитися кіно своїх колег вона вже виконала.
"До 2017 року кіносередовище була дуже розʼєднане. І в цілому це нормально, тому що середовище дуже творче. Але нам вдалося обʼєднати людей: кіношники почали дивитися роботи колег. Це ключове: ми змогли мотивувати їх вчитися на роботах одне одного", — підкреслює Вікторія. А для неї самої, кіно — це "варіант соціального спілкування".
"Для мене хороший фільм — як медитація. Це кайф, коли є можливість зупинитися і сповільнитися в нашому шаленому ритмі. Кіно розповідає історію зовсім інакше, ніж серіал або будь-яке шоу, та ще й на великому екрані. Кіно неможливо дивитися на перемотуванні", — резюмує Вікторія Тігіпко.