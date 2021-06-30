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Культура ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины. Рейтинг Фокуса 2021

Женские имена украинского кино в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины"

Дарья Бережная
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виктория тигипко, одесский кинофестиваль
Фото: Думская | Виктория Тигипко на Одесском кинофестивале

В рейтинг Фокуса вошли сценарист и режиссер Наталья Ворожбит, глава Госкино Марина Кудерчук и Виктория Тигипко — президент Одесского международного кинофестиваля. Для них кино — это не просто картинка на экране, а возможность изменить реальность.

В этом году в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины вошли три женщины, которые по роду своей деятельности тесно связаны с украинским кинематографом и работают над популяризацией отечественных фильмов в мире. Это драматург Наталья Ворожбит (№28 в рейтинге), глава Госкино Украины Марина Кудерчук (№66 в рейтинге) и президент Одесского международного кинофестиваля, основательница венчурного фонда TA Vеntures Виктория Тигипко (№62 в рейтинге).

Наталья Ворожбит – драматург, сценарист, режиссер

автор сценариев, драматург и режиссер наталья ворожбит
Наталья Ворожбит, драматург, автор сценариев и режиссер

Наталья Ворожбит, занявшая 28 место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин Украины, известна как драматург, сценарист и режиссер.

Наталья родилась в Киеве, окончила в 2000-м году Литературный институт им. Горького в Москве (факультет драматургии — мастерская Инны Вишневской). Десять лет жила и работала в Москве. Была замужем за драматургом Максимом Курочкиным. Работала главным редактором на канале СТБ.

Вместе с немецким режиссером Георгом Жено основала "Театр переселенцев", где переселенцы из Донбасса рассказывают реальные истории своей жизни. Куратор фестивалей "Донкульт" и "ГОГОЛЬFEST", одна из основателей фестиваля "Неделя актуальной пьесы". Пьесы Ворожбит ставились в театрах Украины, России, Великобритании, Польши, США и Латвии.

В 2017 году на экраны страны вышел снятый по сценарию Натальи Ворожбит фильм "Киборги" — о защитниках Донецкого аэропорта. В 2020-м на канале СТБ появился нашумевший сериал "Поймать Кайдаша", созданный Ворожбит по классическому произведению украинской литературы "Кайдашева семья" писателя Ивана Нечуя-Левицкого.

драматург, сценарист, режиссер, наталья ворожбит
Наталья Ворожбит на съемках фильмов
драматург, сценарист, режиссер, наталья ворожбит
Наталья Ворожбит на съемках фильмов

О "Кайдашевой семье" Наталия Ворожбит рассказывала в интервью, что это ее любимое произведение, которое она неоднократно перечитывала, но лишь годы спустя, поняла, что история старого Кайдаша и его сыновей вполне укладывается в современные рамки и реалии.

"Не всякую классику надо адаптировать. Но когда я начала перечитывать "Кайдашеву семью", то поняла, что эта пьеса про украинцев и наше настоящее", — говорит Ворожбит.

Дебют Наталии Ворожбит как режиссера состоялся с выходом на экраны фильма "Плохие дороги". Это экранизация ее одноименной пьесы, которую ставили в Лондоне и Киеве. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны линии разграничения. Пять разбитых дорог – пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных. Сценарий создан на основе документальных историй, собранных Ворожбит на востоке Украины во время работы над фильмом "Киборги".

Мировая премьера драмы состоялась в программе "Неделя критики" Венецианского кинофестиваля в 2020 году, где она была отмечена второй по престижности наградой – премией Circolo del Cinema di Verona как "наиболее инновационный фильм конкурса".

К дебюту Наталья отнеслась философски, признаваясь, что это был ее "единственный шанс попробовать себя в качестве режиссера".

Наталья Ворожбит, плохие дороги
Наталья Ворожбит на съемках фильма "Плохие дороги"

"Драматургам-сценаристам редко предлагают снимать по собственному сценарию. И это действительно прекрасная возможность, которую нельзя было не использовать. Возможно, если бы мне было двадцать, я бы подумала: "Еще рано, еще поучусь…". А так понимала: это мой последний шанс "запрыгнуть" в эту профессию. Думаю, у каждого сценариста есть тайная мечта — воплотить идею фильма от начала и до самого конца", — рассказала Наталья Ворожбит.

И подчеркнула: целью создания фильма было приблизить происходящее сейчас на востоке страны к каждому украинцу.

"Украинцев более или менее волнуют события на Востоке и вообще в стране. Однако для многих война в Донбассе — это что-то далекое и абстрактное. Почему бы еще раз не подумать об этом и немного приблизиться?" — говорит Наталья Ворожбит.

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Марина Кудерчук – глава Госкино Украины

Марина Кудерчук, глава Госкино, украинское кино
Марина Кудерчук, глава Госкино Украины

В рейтинге Марина Кудерчук новичок, ведь свой высокий пост она заняла только в январе 2020 года. До этого была директором киноконцертного зала в Запорожье, а также работала в Госэкоинспекции и в Запорожской облгосадминистрации.

Марина Кудерчук родилась в селе Михайловка, Запорожской области. В 2004 году окончила Бердянский институт предпринимательства по специальности "Экономика предприятия", в 2008 – Бердянский университет менеджмента и бизнеса по специальности "Маркетинг", в 2013 году – Бердянский университет менеджмента и бизнеса по специальности "Правоведение". При этом Кудерчук является еще и магистром государственного управления.

В ноябре 2019 года Марина Кудерчук была назначена заместителем губернатора Запорожской области по аграрным вопросам. Ранее, с 2017 по 2019 год, работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье. Кудерчук также была среди организаторов Запорожского международного кинофестиваля, который проходил в 2018 году. Кроме опыта работы в концертном зале, Марина работала заведующей сектором в Госэкоинспекции в Запорожской области, а также Налоговой администрации Запорожской области.

Говоря о своей должности, Кудерчук отмечает, что вместе с членами Совета по государственной поддержке кинематографии работает над поддержкой украинского кино.

Марина Кудерчук, глава Госкино, украинское кино
Марина Кудерчук, глава Госкино

"Совет был создан как независимый коллективный орган для эффективного распоряжения средствами государственной поддержки кинематографии. У нас одна большая общая задача — работа над поддержкой и развитием украинского киноотрасли", — говорит Кудерчук.

В интервью Марина отмечает, что сейчас в Украине есть спрос на позитивные фильмы, дающие надежду.

"Кино снимать необходимо. И создавать надо побольше ярких, положительных фильмов — люди очень устали от плохих новостей. Они хотят видеть красивую картинку, им нужны положительные эмоции", — говорила она.

Впрочем, пробовать себя в качестве продюсера или режиссера Марина не готова, по своему собственному признанию, ее призвание – это цифры.

"Для этого надо быть творческим человеком по своей природе. А я люблю работать с документами, с цифрами и минимум — с людьми. Организовать процесс, наблюдать за ним — да, но самой уйти в творчество — нет. Работа с документами — это действительно мое", — резюмирует глава Госкино Марина Кудерчук.

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Виктория Тигипко — президент Одесского международного кинофестиваля

президент Одесского международного кинофестиваля, виктория тигипко
Виктория Тигипко, президент Одесского международного кинофестиваля

Виктория Тигипко – завсегдатай рейтингов в список "100 самых влиятельных женщин Украины" попадала неоднократно. В 2021 году она заняла 62 место.

Виктория — управляющий директор венчурного фонда TA Venture, который с момента основания в 2010 году проинвестировал более 50 миллионов долларов в 130 компаний. Она также является генеральным партнером бизнес-инкубатора интернет-стартапов Growth Up и инициатором создания клубов программирования для детей Code Club.

Но помимо этого, Виктория Тигипко тесно связана с украинским кинопроизводством. С 2010 года она — президент Одесского международного кинофестиваля и президент украинской киноакадемии.

одесский кинофестиваль, виктория тигипко
Виктория Тигипко на Одесском кинофестивале

Свои первые деньги Виктория Тигипко заработала еще в 9 классе, подрабатывая переводчицей. Кроме русского и украинского владеет еще четырьмя языками: английским, немецким, французским и итальянским. Свой первый миллион, по собственному признанию, заработала еще до знакомства с мужем, политиком Сергеем Тигипко. Пара состояла в браке с 2004 по 2018 год. У них трое детей.

"Я – на 100% конструктивный человек. Очень важно быть конструктивным. Это экономит время. Человек должен быть профессионалом в какой-то определенной отрасли: торговля, авто, медицина, наука, построение бренда или технологии, связанные с рекламой. И продолжать усиливать свою специализацию", — отмечала Виктория, говоря о своем профессиональном успехе.

"Мне всегда было мало моно-бизнеса. Это было понятное и хорошее занятие. Он был не один. Я занималась многими офлайновыми, устойчивыми направлениями, которые приносили хорошие деньги. Но мне было скучно", — рассказывала предпринимательница. И сейчас, по ее собственному признанию, она перешла в разряд "кинофриков".

"На Одесский фестиваль мы каждый год привозим 110+ фильмов. Для того, чтобы их выбрать, нужно просмотреть большое количество других фестивальных картин. Иногда количество доходит до отметки в 300-350 штук. Поэтому сейчас я воспринимаю кино больше на эмоциональном уровне. Не запоминаю героев. Я перешла в разряд кинофриков. Это когда ты настолько насмотрелся, что тебе хочется все ближе и ближе сесть к экрану. Тебе становится мало экрана, ты в полном погружении. Ты живешь на уровне эфирного ощущения хорошего качественного кино", — говорит Виктория.

виктория тигипко, изабель юппер, одесский кинофестиваль
Виктория Тигипко и Изабель Юппер на Одесском кинофестивале/Все фото из соцсетей и открытых источников

По словам Виктории Тигипко, главной задачей для нее является мотивировать людей говорить о кино. А предыдущую задачу: заставить украинских режиссеров смотреть кино своих коллег она уже выполнила.

"До 2017 года киносреда была очень разобщена. И в целом это нормально, потому что среда очень творческая. Но нам удалось объединить людей: киношники начали смотреть работы коллег. Это ключевое: мы смогли мотивировать их учиться на работах друг друга", — подчеркивает Виктория. А для нее самой, кино – это "вариант социального общения".

"Для меня хороший фильм – как медитация. Это кайф, когда есть возможность остановиться и замедлиться в нашем сумасшедшем ритме. Кино рассказывает историю совершенно иначе, чем сериал или любое шоу, да еще и на большом экране. Кино невозможно смотреть на перемотке", — резюмирует Виктория Тигипко.