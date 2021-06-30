Женские имена украинского кино в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины"

В рейтинг Фокуса вошли сценарист и режиссер Наталья Ворожбит, глава Госкино Марина Кудерчук и Виктория Тигипко — президент Одесского международного кинофестиваля. Для них кино — это не просто картинка на экране, а возможность изменить реальность.

В этом году в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины вошли три женщины, которые по роду своей деятельности тесно связаны с украинским кинематографом и работают над популяризацией отечественных фильмов в мире. Это драматург Наталья Ворожбит (№28 в рейтинге), глава Госкино Украины Марина Кудерчук (№66 в рейтинге) и президент Одесского международного кинофестиваля, основательница венчурного фонда TA Vеntures Виктория Тигипко (№62 в рейтинге).

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Наталья Ворожбит – драматург, сценарист, режиссер

[ + – ] Наталья Ворожбит, драматург, автор сценариев и режиссер

Наталья Ворожбит, занявшая 28 место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин Украины, известна как драматург, сценарист и режиссер.

Наталья родилась в Киеве, окончила в 2000-м году Литературный институт им. Горького в Москве (факультет драматургии — мастерская Инны Вишневской). Десять лет жила и работала в Москве. Была замужем за драматургом Максимом Курочкиным. Работала главным редактором на канале СТБ.

Вместе с немецким режиссером Георгом Жено основала "Театр переселенцев", где переселенцы из Донбасса рассказывают реальные истории своей жизни. Куратор фестивалей "Донкульт" и "ГОГОЛЬFEST", одна из основателей фестиваля "Неделя актуальной пьесы". Пьесы Ворожбит ставились в театрах Украины, России, Великобритании, Польши, США и Латвии.

В 2017 году на экраны страны вышел снятый по сценарию Натальи Ворожбит фильм "Киборги" — о защитниках Донецкого аэропорта. В 2020-м на канале СТБ появился нашумевший сериал "Поймать Кайдаша", созданный Ворожбит по классическому произведению украинской литературы "Кайдашева семья" писателя Ивана Нечуя-Левицкого.

[ + – ] Наталья Ворожбит на съемках фильмов [ + – ] Наталья Ворожбит на съемках фильмов

О "Кайдашевой семье" Наталия Ворожбит рассказывала в интервью, что это ее любимое произведение, которое она неоднократно перечитывала, но лишь годы спустя, поняла, что история старого Кайдаша и его сыновей вполне укладывается в современные рамки и реалии.

"Не всякую классику надо адаптировать. Но когда я начала перечитывать "Кайдашеву семью", то поняла, что эта пьеса про украинцев и наше настоящее", — говорит Ворожбит.

Дебют Наталии Ворожбит как режиссера состоялся с выходом на экраны фильма "Плохие дороги". Это экранизация ее одноименной пьесы, которую ставили в Лондоне и Киеве. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны линии разграничения. Пять разбитых дорог – пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных. Сценарий создан на основе документальных историй, собранных Ворожбит на востоке Украины во время работы над фильмом "Киборги".

Мировая премьера драмы состоялась в программе "Неделя критики" Венецианского кинофестиваля в 2020 году, где она была отмечена второй по престижности наградой – премией Circolo del Cinema di Verona как "наиболее инновационный фильм конкурса".

К дебюту Наталья отнеслась философски, признаваясь, что это был ее "единственный шанс попробовать себя в качестве режиссера".

[ + – ] Наталья Ворожбит на съемках фильма "Плохие дороги"

"Драматургам-сценаристам редко предлагают снимать по собственному сценарию. И это действительно прекрасная возможность, которую нельзя было не использовать. Возможно, если бы мне было двадцать, я бы подумала: "Еще рано, еще поучусь…". А так понимала: это мой последний шанс "запрыгнуть" в эту профессию. Думаю, у каждого сценариста есть тайная мечта — воплотить идею фильма от начала и до самого конца", — рассказала Наталья Ворожбит.

И подчеркнула: целью создания фильма было приблизить происходящее сейчас на востоке страны к каждому украинцу.

"Украинцев более или менее волнуют события на Востоке и вообще в стране. Однако для многих война в Донбассе — это что-то далекое и абстрактное. Почему бы еще раз не подумать об этом и немного приблизиться?" — говорит Наталья Ворожбит.

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Марина Кудерчук – глава Госкино Украины

[ + – ] Марина Кудерчук, глава Госкино Украины

В рейтинге Марина Кудерчук новичок, ведь свой высокий пост она заняла только в январе 2020 года. До этого была директором киноконцертного зала в Запорожье, а также работала в Госэкоинспекции и в Запорожской облгосадминистрации.

Марина Кудерчук родилась в селе Михайловка, Запорожской области. В 2004 году окончила Бердянский институт предпринимательства по специальности "Экономика предприятия", в 2008 – Бердянский университет менеджмента и бизнеса по специальности "Маркетинг", в 2013 году – Бердянский университет менеджмента и бизнеса по специальности "Правоведение". При этом Кудерчук является еще и магистром государственного управления.

В ноябре 2019 года Марина Кудерчук была назначена заместителем губернатора Запорожской области по аграрным вопросам. Ранее, с 2017 по 2019 год, работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье. Кудерчук также была среди организаторов Запорожского международного кинофестиваля, который проходил в 2018 году. Кроме опыта работы в концертном зале, Марина работала заведующей сектором в Госэкоинспекции в Запорожской области, а также Налоговой администрации Запорожской области.

Говоря о своей должности, Кудерчук отмечает, что вместе с членами Совета по государственной поддержке кинематографии работает над поддержкой украинского кино.

[ + – ] Марина Кудерчук, глава Госкино

"Совет был создан как независимый коллективный орган для эффективного распоряжения средствами государственной поддержки кинематографии. У нас одна большая общая задача — работа над поддержкой и развитием украинского киноотрасли", — говорит Кудерчук.

В интервью Марина отмечает, что сейчас в Украине есть спрос на позитивные фильмы, дающие надежду.

"Кино снимать необходимо. И создавать надо побольше ярких, положительных фильмов — люди очень устали от плохих новостей. Они хотят видеть красивую картинку, им нужны положительные эмоции", — говорила она.

Впрочем, пробовать себя в качестве продюсера или режиссера Марина не готова, по своему собственному признанию, ее призвание – это цифры.

"Для этого надо быть творческим человеком по своей природе. А я люблю работать с документами, с цифрами и минимум — с людьми. Организовать процесс, наблюдать за ним — да, но самой уйти в творчество — нет. Работа с документами — это действительно мое", — резюмирует глава Госкино Марина Кудерчук.

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Виктория Тигипко — президент Одесского международного кинофестиваля

[ + – ] Виктория Тигипко, президент Одесского международного кинофестиваля

Виктория Тигипко – завсегдатай рейтингов в список "100 самых влиятельных женщин Украины" попадала неоднократно. В 2021 году она заняла 62 место.

Виктория — управляющий директор венчурного фонда TA Venture, который с момента основания в 2010 году проинвестировал более 50 миллионов долларов в 130 компаний. Она также является генеральным партнером бизнес-инкубатора интернет-стартапов Growth Up и инициатором создания клубов программирования для детей Code Club.

Но помимо этого, Виктория Тигипко тесно связана с украинским кинопроизводством. С 2010 года она — президент Одесского международного кинофестиваля и президент украинской киноакадемии.

[ + – ] Виктория Тигипко на Одесском кинофестивале

Свои первые деньги Виктория Тигипко заработала еще в 9 классе, подрабатывая переводчицей. Кроме русского и украинского владеет еще четырьмя языками: английским, немецким, французским и итальянским. Свой первый миллион, по собственному признанию, заработала еще до знакомства с мужем, политиком Сергеем Тигипко. Пара состояла в браке с 2004 по 2018 год. У них трое детей.

"Я – на 100% конструктивный человек. Очень важно быть конструктивным. Это экономит время. Человек должен быть профессионалом в какой-то определенной отрасли: торговля, авто, медицина, наука, построение бренда или технологии, связанные с рекламой. И продолжать усиливать свою специализацию", — отмечала Виктория, говоря о своем профессиональном успехе.

"Мне всегда было мало моно-бизнеса. Это было понятное и хорошее занятие. Он был не один. Я занималась многими офлайновыми, устойчивыми направлениями, которые приносили хорошие деньги. Но мне было скучно", — рассказывала предпринимательница. И сейчас, по ее собственному признанию, она перешла в разряд "кинофриков".

"На Одесский фестиваль мы каждый год привозим 110+ фильмов. Для того, чтобы их выбрать, нужно просмотреть большое количество других фестивальных картин. Иногда количество доходит до отметки в 300-350 штук. Поэтому сейчас я воспринимаю кино больше на эмоциональном уровне. Не запоминаю героев. Я перешла в разряд кинофриков. Это когда ты настолько насмотрелся, что тебе хочется все ближе и ближе сесть к экрану. Тебе становится мало экрана, ты в полном погружении. Ты живешь на уровне эфирного ощущения хорошего качественного кино", — говорит Виктория.

[ + – ] Виктория Тигипко и Изабель Юппер на Одесском кинофестивале/Все фото из соцсетей и открытых источников

По словам Виктории Тигипко, главной задачей для нее является мотивировать людей говорить о кино. А предыдущую задачу: заставить украинских режиссеров смотреть кино своих коллег она уже выполнила.

"До 2017 года киносреда была очень разобщена. И в целом это нормально, потому что среда очень творческая. Но нам удалось объединить людей: киношники начали смотреть работы коллег. Это ключевое: мы смогли мотивировать их учиться на работах друг друга", — подчеркивает Виктория. А для нее самой, кино – это "вариант социального общения".

"Для меня хороший фильм – как медитация. Это кайф, когда есть возможность остановиться и замедлиться в нашем сумасшедшем ритме. Кино рассказывает историю совершенно иначе, чем сериал или любое шоу, да еще и на большом экране. Кино невозможно смотреть на перемотке", — резюмирует Виктория Тигипко.