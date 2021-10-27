Підозрювану в убивстві українського репера Енді Картрайта випустили із СІЗО

Жінка так і не повідомила правоохоронцям, куди вона поділа органи свого чоловіка після розчленування тіла.

Марину Кохал, яку силовики підозрюють у вбивстві українського репера Енді Картрайта, відпустили під домашній арешт. Про це повідомляє пресслужба судів Санкт-Петербурга.

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Репер Енді Картрайт – судовий процес проти Марини Кохал

Дружина українського репера Олександра Юшка, відомого під псевдонімом Енді Картрайт, перебуватиме під домашнім арештом до 30 січня 2022 року.

"Їй заборонено покидати житлове приміщення, спілкуватися з іншими особами у кримінальній справі, використовувати засоби зв'язку. Кохал випущено з-під варти в залі суду", — сказано в ухвалі суду Санкт-Петербурга.

У процесі судового засідання адвокат Марини Кохал зазначила, що за вісім місяців слідством не проведено жодної дії із дружиною українського репера.

Сторона звинувачення просила залишити Марину Кохал, підозрювану в убивстві Енді Картрайта, під вартою у СІЗО і наполягала на тому, що в квартирі, де обвинувачена відбуватиме домашній арешт, мешкає ще одна підозрювана у справі — мати жінки.

"Прокурор просив взяти до уваги, що тіло (репера Енді Картрайта — ред.) розчленували, органи знайшли не всі, де органи Кохал не каже (Кохал повідомила, що її про це не питали). Суд слідству відмовив (в утриманні під вартою — ред.). Підстави відпали. Слідство набуло затяжного характеру", — додали в пресслужбі.

У СІЗО Марина Кохал перебувала із серпня 2020 року. У справі смерті Енді Картрайта проведуть ще одну експертизу. Правоохоронці вважають, що Марина Кохал занурила українського репера в штучну кому одночасним або послідовним введенням інсулінових ліків і препарату, що містить гамма-оксимасляну кислоту, після чого задушила і розчленувала тіло на 15 частин.

[ + – ] Марина Кохал Фото: ura.news

Репер Енді Картрайт – убивство українського виконавця у Санкт-Петербурзі

Нагадаємо, інформація про загибель українського репера Енді Картрайта з'явилася наприкінці липня 2020 року. Тіло 30-річного Олександра Юшка знайшли розчленованим у квартирі, де він проживав із дружиною Мариною Кохал. Жінка стверджувала, що її чоловік Енді Картрайт помер від передозування, і щоб приховати його смерть від шанувальників, Марина Кохал вирішила розчленувати тіло та розкласти його на поліетиленові пакети.

Уже наступного дня, 31 липня, Марину Кохал, підозрювану в убивстві Енді Картрайта, затримали. Силовикам жінка розповіла, як саме розчленовувала тіло свого чоловіка Олександра Яшко: щоб запобігти появі трупного запаху, Марина Кохал разом зі своєю матір'ю перенесла тіло у ванну кімнату та вимила під душем.

6 серпня слідство заявило, що напередодні смерті Енді Картрайт не вживав наркотичних речовин, а версія Марини Кохал про передозування виглядає неправдоподібно.