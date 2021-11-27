У Чехії шахраї викрали в українського колекціонера картину Кандинського вартістю 10 млн євро

У власника вимагали за картину "Коло та пляма" 2 млн євро, погрожуючи залучити до вирішення питання так зване Солнцевське ОЗУ з Росії.

У Чехії в українського колекціонера та бізнесмена Андрія Адамовського вкрали відому картину пензля знаменитого абстракціоніста Василя Кандинського вартістю 10 мільйонів євро. Головним підозрюваним в історії став галерист Ян Трештик із Праги. Про це повідомляє видання Seznam Zprávy.

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Історія набула розголосу у тому числі через те, що галерист співпрацював у питаннях торгівлі предметами мистецтва з місцевими політиками. Так, серед його партнерів були керівник фракції ANO Ярослав Фалтинеко та колишній голова МОЗ Роман Примула.

Андрій Адамовський познайомився з Яном Трештиком, який мав значний досвід у торгівлі предметами мистецтва, у 2015 році. У листопаді 2016 року чех надав українському колекціонеру маклерські послуги на одному з аукціонів у Стокгольмі. В результаті картину Кандинського "Коло і пляма" 1929 року придбали та перевезли до Чехії.

Пізніше Трештик запропонував виставити роботу Кандинського на виставці у Національній галереї Праги. Для цього він залучив свою знайому — адвоката Владимиру Глатцову. Її участь, за словами чеха, знадобилася для "ретельного дотримання всіх юридичних формальностей". В результаті Глатцовій видали доручення від родини Адамовського на проведення переговорів з галереєю, ведення документації та передачу картини Кандинського "Коло та пляма" представникам виставки.

[ + – ] Картина Василя Кандинського "Коло і пляма", 1929 рік Фото: seznamzpravy.cz

Як робота Василя Кандинського "Коло і пляма" переходила з рук до рук

У 2017 році робота Кандинського потрапила до Національної галереї Праги. Після закінчення виставки картину перемістили до сховища галереї, де вона мала перебувати поки власник не вирішить її забрати.

У лютому 2020 року картину захотіли купити, проте перед демонстрацією полотна співробітники галереї виявили, що воно зникло.

У ході розслідування стало відомо, що Глатцова ще на початку 2018 року передала роботу Кандинського вартістю 10 млн євро Трештику. У результаті картина опинилася у підприємця Павла Кіллара, якому галерист був винен значну суму грошей.

Вже 2021 року Трештик розповів, що передав роботу бізнесменові через те, що той загрожував йому розправою. Адамовського чех переконував у тому, що картина знаходиться у сховищі Національної галереї. Кіллар, своєю чергою, розповів, що згоден повернути роботу Кандинського власнику, якщо той сплатить борг Трештика.

Згодом стало відомо, що Кіллар перепродав картину підприємцю з ОАЕ Ахмеду Алзаабі. Згодом до процесу підключилися адвокати й один із них — Петро Томан, який представляв інтереси й Алзаабі та Кіллара, — повідомив знайомому Адамовського, що роботу можуть йому повернути за 2 млн євро. Однак, українець на таку угоду йти не хотів.

Пізніше, як повідомила сторона власника, їх почали залякувати тим, що до вирішення питання підключать так зване "Солнцевське кримінальне угруповання" з РФ.

В результаті справою зайнявся Національний центр боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) Чехії. Правоохоронці розробили операцію, в рамках якої Адамовський погодився викупити свою картину, а його представники розпочали переговори з Кілларом та Мартіном Доухою, іншим адвокатом Алзаабі. Кіллара і Доуху затримали, коли вони рахувати отримані за роботу Кандинського гроші в номері готелю Hillton. Бізнесмена та адвоката звинуватили у вимаганні та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Наразі їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час розслідування також стало відомо, що Трештика підозрюють і в низці інших епізодів шахрайства. А 2010 року чех опинився на лаві підсудних за спробу вивезти до іншої країни роботу Пабло Пікассо. Втім тоді вирок йому так і не винесли, а суддя вирішив закрити провадження. Через епізод із викраденням картини Кандинського Трештику загрожує до 10 років позбавлення волі.

[ + – ] Галерист Ян Трештик Фото: seznamzpravy.cz

Василь Кандинський (1866-1944) — російський художник, який стояв біля витоків абстракціонізму. Його роботи — серед найдорожчих картин російських художників. Полотна Кандинського зберігаються у приватних колекціях по всьому світу та найбільших музеях РФ з Європою.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що нещодавно американець купив на домашньому розпродажі малюнок за 30 доларів, який виявився роботою німецького художника доби Відродження Альбрехта Дюрера вартістю близько 50 мільйонів доларів.

Раніше поліції Італії вдалося знайти картину Альбрехта Дюрера "Самовбивство Клеопатри", яку вкрали 1972 року.