В Чехии мошенники похитили у украинского коллекционера картину Кандинского стоимостью 10 млн евро

У владельца требовали за картину "Круг и пятно" 2 млн евро, угрожая привлечь к разборкам так называемую Солнцевскую ОПГ из России.

В Чехии у украинского коллекционера и бизнесмена Андрея Адамовского украли известную картину кисти знаменитого абстракциониста Василия Кандинского стоимостью 10 миллионов евро. Главным подозреваемым в истории стал галерист Ян Трештик из Праги. Об этом сообщает издание Seznam Zprávy.

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История получила огласку в том числе из-за того, что галерист сотрудничал в вопросах торговли предметами искусства с местными политиками. Так, среди его партнеров были руководитель фракции ANO Ярослав Фалтынеко и бывший глава Минздрава Роман Примула.

Андрей Адамовский познакомился с Яном Трештиком, у которого был значительный опыт в торговле предметами искусства, в 2015 году. В ноябре 2016 года чех предоставил украинскому коллекционеру маклерские услуги на одном из аукционов в Стокгольме. В результате картину Кандинского "Круг и пятно" 1929 года приобрели и перевезли в Чехию.

Позже Трештик предложил выставить работу Кандинского на выставке в Национальной галерее Праги. Для этого он привлек свою знакомую — адвоката Владимиру Глатцову. Ее участие, по словам чеха, понадобилось для "тщательного соблюдения всех юридических формальностей". В результате Глатцовой выдали доверенность от семьи Адамовского на проведение переговоров с галереей, ведение документации и передачу картины Кандинского "Круг и пятно" представителям выставки.

[ + – ] Картина Василия Кандинского "Круг и пятно", 1929 год Фото: seznamzpravy.cz

Как работа Василия Кандинского "Круг и пятно" переходила из рук в руки

В 2017 году работа Кандинского попала в Национальную галерею Праги. После окончания выставки картину переместили в хранилище галереи, где она должна была находиться пока владелец не решит ее забрать.

В феврале 2020 года картину захотели купить, однако перед демонстрацией полотна сотрудники галереи обнаружили, что оно пропало.

В ходе расследования стало известно, что Глатцова еще в начале 2018 года передала работу Кандинского стоимостью 10 млн евро Трештику. В итоге картина оказалась у предпринимателя Павла Киллара, которому галерист был должен значительную сумму денег.

Уже в 2021 году Трештик рассказал, что передал работу бизнесмену из-за того, что тот угрожал ему расправой. Адамовского чех убеждал в том, что картина находится в хранилище Национальной галереи. Киллар, в свою очередь, рассказал, что согласен вернуть работу Кандинского владельцу, если тот оплатит долг Трештика.

Позже стало известно, что Киллар перепродал картину предпринимателю из ОАЭ Ахмеду Алзааби. Впоследствии к процессу подключились адвокаты и один из них — Петр Томан, представлявший интересы и Алзааби и Киллара — сообщил знакомому Адамовского, что работу могут ему вернуть за 2 миллиона евро. Однако украинец на такую сделку идти не хотел.

Позже, как сообщила сторона владельца, их начали запугивать тем, что к разборкам подключат так называемую "Солнцевскую криминальную группировку" из РФ.

В результате делом занялся Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Чехии. Правоохранители разработали операцию, в рамках которой Адамовский согласился выкупить свою картину, а его представители начали переговоры с Килларом и Мартином Доухой, другим адвокатом Алзааби. Киллара и Доуху задержали когда они считали полученные за работу Кандинского деньги в номере отеля Hillton. Бизнесмену и адвокату предъявили обвинения в вымогательстве и легализации доходов, полученных незаконным путем. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Во время расследования также стало известно, что Трештика подозревают и в ряде других эпизодов мошенничества. А в 2010 году чех оказался на скамье подсудимых за попытку вывезти в другую страну работу Пабло Пикассо. Впрочем, тогда приговор ему так и не вынесли, а судья решил закрыть производство. По эпизоду с похищением картины Кандинского Трештику грозит до 10 лет лишения свободы.

[ + – ] Галерист Ян Трештик Фото: seznamzpravy.cz

Василий Кандинский (1866-1944) — русский художник, который стоял у истоков абстракционизма. Его работы — в числе самых дорогих картин русских художников. Полотна Кандинского хранятся в частных коллекциях по всему миру и крупнейших музеях РФ с Европой.

Напомним, Фокус рассказывал, что недавно американец купил на домашней распродаже рисунок за 30 долларов, который оказался работой немецкого художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера стоимостью около 50 миллионов долларов.

Ранее полиции Италии удалось найти картину Альбрехта Дюрера "Самоубийство Клеопатры", которую украли в 1972 году.