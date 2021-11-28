Помер відомий композитор та рок-музикант Олександр Градський (фото)

Виконавця з підозрою на інсульт госпіталізували до лікарні ще у п'ятницю. За життя Олександра Градського медики боролися останні 12 годин.

Відомий радянський музикант та композитор, народний артист Росії Олександр Градський помер у Москві. Про це повідомляє Telegram-канал 112.

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Виконавець помер у віці 72 років сьогодні вночі, 28 листопада.

За даними журналістів, Олександр Градський помер у реанімаційному відділенні, не приходячи до тями. Музикант та композитор був госпіталізований до лікарні з підозрою на інсульт ще у п'ятницю, 26 листопада.

Як інформує "5 канал", за життя народного артиста Російської Федерації медики боролися останні 12 годин, проте врятувати його не вдалося — Олександр Градський помер у реанімації о 02:10 за московським часом.

Інформацію про смерть Олександра Градського підтвердили соратники музиканта у його особистому Instagram-акаунті.

"Сьогодні не стало Олександра Борисовича. Пішла Епоха. Пішла Людина. Дякую Майстру за творчість, вона навіки відгукнеться в серцях", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Музикант та композитор Олександр Градський помер у Москві

Видання Лента зазначає, що 72-річний Олександр Градський поскаржився на погіршення самопочуття 26 листопада — музикант попросив близьких допомогти йому дістатися до ванної кімнати і в цей момент втратив свідомість. Виконавця та композитора з підозрою на інсульт госпіталізували до московської лікарні.

За даними журналістів, до погіршення здоров'я міг призвести коронавірус, на який Олександр Градський перехворів ще у вересні 2021 року. З того часу 72-річний композитор скаржився на біль у ногах і практично не вставав із ліжка.

Олександр Градський — біографія

Народний артист РФ народився місті Копейську (Челябінська область) 3 листопада 1949 року. Любов до музики Олександра Градського прищепила мати композитора, яка відвела сина після переїзду до Москви до музичної школи.

1974 року розпочався великий шлях до слави Олександра Градського — музикант займався створенням композицій до фільму Андрія Міхалкова-Кончаловського "Романс про закоханих". Картина принесла успіх не лише режисеру, а й творцю музики, за що журнал "Billboard" оголосив Олександра Градського "Зіркою року".

Водночас Олександр Градський написав пісні "Як молоді ми були" та "Як прекрасний цей світ", які стали "візитними картками" композитора. За свою кар'єру музикант написав композиції до більш ніж 40 художніх фільмів, а також десятків документальних та мультиплікаційних картин. Також Олександр Градський випустив 18 дисків.

1999 року композитору надали звання народного артиста Російської Федерації. З 2012 року Олександр Градський кілька разів брав участь у проекті "Голос" як наставник.

Раніше Фокус повідомляв про смерть зірки фільму "Ширлі-мирлі" Валерія Гаркаліна. 68-річний народний артист Росії помер у Москві від ускладнень COVID-19.

Також Фокус розповідав, що померла зірка фільмів "Собаче серце" та "Кін-дза-дза" Ніна Русланова. 75-річна артистка заразилася коронавірусом і останні десять днів перебувала у лікарні.