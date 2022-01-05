Церемонію "Греммі-2022" перенесли на невизначений термін

Передбачається, що перенесена через коронавірус церемонія відбудеться у квітні або травні.

Через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію організатори 64-ї за рахунком церемонії вручення премії "Греммі-2022" вирішили відтермінувати захід, який мав відбутися в Лос-Анджелесі 31 січня. Про це повідомляє Variety.

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Проведення щорічної церемонії було заплановано у лос-анджелеській Crypto.com Arena з повним залом, без обмежень, проте зростання захворюваності на COVID-19 не дозволить це зробити. Нові дати наразі не названі.

Організатори премії у своїй заяві послалися на те, що здоров'я та безпека представників музичної спільноти та сотень глядачів для них у пріоритеті.

Де пройде Греммі 2022

Згідно з розкладом арени Crypto.com, баскетбольні та хокейні матчі, а також інші події проводяться тут практично щодня, натомість багато музичних виконавців і продюсерів усе ж таки висловилися про перенесення "Греммі 2020".

Очікується, що церемонію проведуть у квітні-травні, і, найімовірніше, вона відбудеться вже не на згаданій арені. Зазвичай для цього заходу потрібно 10 днів, але в розкладі Crypto таке "вікно" не передбачається до кінця червня. Хоча, можливо, "Греммі" проведуть у дещо зрізаному форматі.

Організатори поки що не визначилися з новою датою та місцем проведення. Висловлюються припущення про арену Hollywood Bowl.

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