Церемонию "Грэмми-2022" перенесли на неопределенный срок

Предполагается, что перенесенная из-за коронавируса церемония состоится в апреле или мае.

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией организаторы 64-й по счету церемонии вручения премии "Грэмми-2022" решили отсрочить мероприятие, которое должно было состояться в Лос-Анджелесе 31 января. Об этом сообщает Variety.

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Проведение ежегодной церемонии было запланировано в лос-анджелесской Crypto.com Arena при полном зале, без ограничений, однако рост заболеваемости COVID-19 не позволит это сделать. Новые даты пока не названы.

Организаторы премии в своем заявлении сослались на то, что здоровье и безопасность представителей музыкального сообщества и сотен зрителей для них в приоритете.

Где пройдет Грэмми 2022

Согласно расписанию арены Crypto.com, баскетбольные и хоккейные матчи, а также другие события проводятся здесь практически ежедневно, вместе с тем многие музыкальные исполнители и продюсеры все же высказались за перенос "Грэмми 2020".

Ожидается, что церемонию проведут в апреле-мае, и, скорее всего, она состоится уже не на упомянутой арене. Обычно для этого мероприятия нужно 10 и более дней, но в расписании Crypto такое "окно" не предвидится до конца июня. Хотя, возможно, "Грэмми" проведут в несколько усеченном формате.

Организаторы пока еще не определились с новой датой и местом проведения. Высказываются предположения об арене Hollywood Bowl.

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