"Зацініть палку": у Львові відкрилася незвичайна виставка (фото)

У Львові в Центрі архітектури, дизайну та урбаністики "Порохова Вежа" відкрилася виставка, на якій експонуються дерев’яні палиці.

Проєкт під назвою "П.А.Л.К.А.", створений спільно з однойменним ресурсом, — це перша виставка, присвячена українському інтернет-феномену, що за кілька місяців об’єднав десятки тисяч людей навколо звичайної палки, йдеться на сторінці центру "Порохова Вежа" у соцмережі.

"Те, що почалося зі звичайного допису "Зацініть палку", вперше виходить за межі цифрового простору", — зазначають автори.

На виставці представлені легендарні "апарати", творчі роботи сучасних українських художників, а також дослідження того, як звичайний предмет може стати культурним феноменом і об’єднати навколо себе тисячі людей.

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Проєкт "П.А.Л.К.А." розшифровується як "Перша Асоціація Любителів Крутих Апаратів" і діє в Україні з березня 2026 року.

Його засновник — графічний дизайнер-фрілансер Роман Логінов. Він започаткував цю спільноту після випадкової знахідки, яка стала вірусною в мережі.

Усе почалося з того, що Роман під час обрізки дерев знайшов палку незвичайної форми й опублікував її фото у соцмережі. Невдовзі допис набрав 15 тисяч лайків, що спонукало Логінова продовжувати публікувати цікаві палки.

Крім того, користувачі почали надсилати фото своїх знахідок із проханням оцінити їх.

Аудиторія — найрізноманітніша, причому не лише підлітки, а й люди віком 25–40 років з України та з-за кордону.

"А спільне в них одне — вони не бояться виглядати несерйозно. Це справді рідкість. Більшість дорослих внутрішньо забороняють собі радіти дрібницям. А ці підібрали палицю, сфотографували її й написали: "зацініть". Треба мати певну сміливість, щоб зробити таке публічно", — зізнався Роман у розмові з "Суспільне".

Роман Логінов — автор проєкту "П.А.Л.К.А."

У соцмережах Логінов публікує фотографії незвичайних палиць.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо про смерть творця найскандальнішої анатомічної виставки у світі — Гунтера фон Хагенса.

Також повідомлялося, що на Тернопільщині судили бабусю, яка катувала онука кропивою та палицею.