"Зацените палку": во Львове открылась необычная выставка (фото)

Во Львове в Центре архитектуры, дизайна и урбанистики "Порохова Вежа" открылась выставка, на которой экспонируются деревянные палки.

Проект под названием "П.А.Л.К.А.", созданный совместно с одноименным ресурсом, — это первая выставка, посвященная украинскому интернет-феномену, за несколько месяцев объединившему десятки тысяч людей вокруг палки, говорится на странице центра "Порохова Вежа" в соцсети".

"То, что началось с обычного сообщения "Зацените палку", впервые выходит за пределы цифрового пространства", — отмечают авторы.

На выставке представлены легендарные "аппараты", творческие работы современных украинских художников, а также исследование того, как обычный предмет может стать культурным феноменом и объединить вокруг себя тысячи людей.

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Проект "П.А.Л.К.А." расшифровывается как "Первая Ассоциация Любителей Крутых Аппаратов" и действует в Украине с марта 2026 года.

Его основатель — графический дизайнер на фрилансе Роман Логинов — положил начало сообществу после случайной находки, которая стала вирусной в сети.

Все началось с того, что Роман во время обрезки деревьев нашел палку необычной формы и опубликовал ее фото в соцсети. Уже вскоре пост собрал 15 тысяч лайков, что сподвигло Логинова продолжить публикацию интересных палок.

Кроме того, пользователи начали присылать фото своих находок с просьбой дать им оценку.

Аудитория — самая разная, причем не только подростки но и люди 25-40 лет из Украины и из-за рубежа.

"А общее одно — они не боятся выглядеть несерьезно. Это на самом деле редкость. Большинство взрослых внутренне запрещают себе радоваться мелочам. А эти подобрали палку, сфотографировали и написали "зацените". Надо иметь определенную смелость, чтобы сделать такое публично", — признался Роман в беседе с "Суспільне".

Роман Логинов — автор проекта "П.А.Л.К.А."

В соцсетях Логинов выкладывает фото необычных палок.

Напомним, 27 июля стало известно о смерти создателя самой скандальной анатомической выставки в мире Гунтера фон Хагенса.

Также сообщалось, что на Тернопольщине судили бабушку, которая пытала внука крапивой и палкой.