У Парижі через протести достроково закрили виставку сучасного мистецтва Art Basel: деталі

Виставка сучасного мистецтва Art Basel Paris достроково завершила експозицію для відвідувачів через протести в столиці Франції. Наразі організатори вказують, що ключовою причиною стало питання безпеки відвідувачів.

Директор експозиції Карім Кріппа заявив, що шкодує через закриття проєкту на тлі зростання ризиків для відвідувачів. Про це пишуть The Art Newspaper та видання Le Monde.

"Art Basel Paris завершить свою роботу о 19:00 у п'ятницю, 23 жовтня. Ярмарок не працюватиме у суботу та неділю", — поінформувало керівництво Art Basel у листі до VIP-гостей.

Французькі ЗМІ пишуть, що подія стартувала 20 жовтня із закритого показу експонатів для відвідувачів, а згодом — було проведено аукціон з продажу низки експонатів. Однак через наростання проблем із безпекою відвідувачів, керівництво ярмарки вирішило достроково завершити експозицію.

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"Ми ухвалили це рішення нелегко, і безпека всіх учасників ярмарку залишається нашим головним пріоритетом", — каже пан Карім Кріппа.

За повідомленнями французьких медійників, поблизу Art Basel Paris постійно "прокочувалися" демонстрації студентів і молоді, яка фактично "блокувала доступ для відвідувачів". Падіння кількості відвідувачів і наявні проблеми з безпекою змусили ярмарку дочасно завершити роботу.

Наразі час її відновлення залишається невідомим. Французькі ЗМІ не повідомляють дати поновлення експозиції, а культурні оглядачі говорять про завдання "непоправної шкоди" для репутації Парижа як одного з ключових місць виставки мистецтва на найближчі часи.

Раніше Фокус повідомляв про те, у що вилилися студентські протести у Франції. ЗМІ пишуть про масові підпали, погроми, пограбування та мародерства, а також масштабні зіткнення з поліцією.

Згодом стало відомо, що картину Клода Моне продали за рекордну суму. Легендарні "Іриси" французького імпресіоніста було продано за понад 50 млн євро.