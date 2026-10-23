В Париже из-за протестов досрочно закрыли выставку современного искусства Art Basel: подробности

Выставка современного искусства Art Basel Paris досрочно завершила работу для посетителей из-за протестов в столице Франции. В настоящее время организаторы отмечают, что основной причиной стало обеспечение безопасности посетителей.

Директор выставки Карим Криппа заявил, что сожалеет о закрытии проекта на фоне роста рисков для посетителей. Об этом пишут The Art Newspaper и издание Le Monde.

"Art Basel Paris завершит свою работу в 19:00 в пятницу, 23 октября. Ярмарка не будет работать в субботу и воскресенье", — сообщило руководство Art Basel в письме к VIP-гостям.

Французские СМИ сообщают, что мероприятие началось 20 октября с закрытого показа экспонатов для посетителей, а впоследствии был проведен аукцион по продаже ряда экспонатов. Однако из-за нарастающих проблем с безопасностью посетителей руководство ярмарки решило досрочно завершить выставку.

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"Нам было нелегко принять это решение, и безопасность всех участников ярмарки остается нашим главным приоритетом", — говорит г-н Карим Криппа.

По сообщениям французских СМИ, вблизи Art Basel Paris постоянно "прокатывались" демонстрации студентов и молодежи, которые фактически "блокировали доступ для посетителей". Снижение числа посетителей и возникшие проблемы с безопасностью вынудили ярмарку досрочно завершить работу.

На данный момент сроки её восстановления остаются неизвестными. Французские СМИ не сообщают о дате возобновления работы экспозиции, а культурные обозреватели говорят о нанесении "непоправимого ущерба" репутации Парижа как одного из ключевых центров художественных выставок на ближайшее время.

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