"Була іншою": Джуді Денч розповіла в мемуарах, якою насправді була королева Єлизавета ІІ (відео)

Культова британська акторка Джуді Денч випускає в світ нову книжку мемуарів під назвою "Is it too late to make a run for it? ("Чи не запізно втікати?"). Прем'єра книжки відбудеться 3 листопада, а сама акторка розповіла кілька моментів із нової книжки.

В новій книжці 91-річна акторка кіно та театру розповідає, що досі "багато що пам'ятає з дитинства" і все частіше згадує ключові моменти дитинства, шлюбу та прожитого успіху. Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі для видання People.

"Я була вражена, скільки я пам'ятаю зі свого дитинства. Найскладніше було повернутися до часу, коли мій чоловік, Майкл [Вільямс], помер. Я досі сумую за ним. Навіть зараз, через 25 років, я уявляю, що він зайде через парадні двері", — сказала акторка.

Пані Денч додає, що критикує серіал "Корона" про британський королівський двір часів Єлизавети ІІ. Вона виступала проти такого зображення членів родини та каже, що в реальності вся родина Віндзорів є геть іншою.

Видео дня

"Я критикувала не саму драму чи людей, а відмову Netflix додати застереження — як ми зробили для роботи "Philomena" ("Засновано на реальній історії"). Бо якщо ви зображуєте давно померлого, то у вас ймовірно трохи більше свободи, але коли ви представляєте людей, які ще живі, у вас є відповідальність. А тому драма без жодних застережень, як мені здалося, показувала вигадані розмови як факти, і сильно розмивавала межі між історичною точністю та грубим сенсаційним ефектом", — говорить британка.

Королівський двір очима Джуді Денч: спогади та думки

За її словами, творці "Корони" були розчаровані її коментарями, але сама пані Денч каже, що в таких роботах саме точність та використання першоджерел є важливими. Особливо вона вважала за потрібне виступити проти створеного образу королеви Єлизавети, яку знала ще з 1947 року особисто.

Британська культова акторка говорить, що неодноразово мала зустрічі з покійною правителькою Британії. За її спогадами, королева Єлизавета для неї не була небожителькою, а дуже витриманою та простою жінкою, яка намагалася підтримати на офіційних подіях і нагородженнях, адже часто бачила напруження та нервовість гостей, а тому — намагалася заспокоїти та втішити всіх гостей.

"Вона неймовірно добре допомагала тобі почуватися спокійно. Одного разу кілька з нас запросили на обід у Букінгемський палац, і коли ми стояли і розмовляли, чекаючи на неї, двері раптом різко відчинилися, і все, що ми чули — це тупіт маленьких лапок. За мить з'явилося пів дюжини коргі. Вони зупинилися, понюхали повітря і попрямували прямо до столу. Хіба вона не була гарною спортсменкою для участі в тому скетчі з Джеймсом Бондом на Олімпіаді в Лондоні? Це справді показало, що королева має почуття гумору", — згадує акторка.

Також у спогадах з членами королівської родини Денч згадує принцесу Маргарет, яка часто запрошувала її в гості до Кенсінгтонського палацу. За словами Денч, тоді популярним був серіал "Обіцянка" і після перегляду вона запросила на вечерю.

"Вона запросила мене на вечерю після цього в Кенсінгтонському палаці. Коли вже було пізно, вона йшла попереду друзями, а коли я прийшла, то вони вже поїли. Тоді вона сказала: "Ось твоя тарілка з їжею на підносі. Ми всі сидітимемо і дивитимемося, як ти це їси. Жуй, жуй, жуй. Нім, нім, ном", — згадує акторка.

Пані Денч згадує, що принцеса Маргарет була завжди веселою, "завжди готова до вечірок і любила співати, акомпануючи собі на піаніно". Акторка додає, що її сприйняття королівської родини завжди було окремим від громадськості.

Раніше Фокус повідомляв, що акторка страждає на втрату зору. Джуді Денч говорить, що інколи звертається до незнайомців, думаючи, що знає їх, але часто може обізнатися.

Згодом стало відомо, що вітала з днем народження канадського актора Кріса Логана та потрапипа в курйозну ситуацію. Виявилося, що акторка оголилася перед колегою, і це сталося випадково.