"Она была другой": Джуди Денч рассказала в мемуарах, какой на самом деле была королева Елизавета II (видео)

Культовая британская актриса Джуди Денч выпускает новую книгу мемуаров под названием "Is it too late to make a run for it?" ("Не поздно ли бежать?"). Премьера книги состоится 3 ноября, а сама актриса поделилась несколькими моментами из новой книги.

В новой книге 91-летняя актриса кино и театра рассказывает, что до сих пор "многое помнит из детства" и всё чаще вспоминает ключевые моменты детства, брака и прожитой жизни. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии для издания People.

"Я была поражена тем, как много я помню из своего детства. Самым сложным было вернуться к тому времени, когда мой муж, Майкл [Уильямс], умер. Я до сих пор скучаю по нему. Даже сейчас, спустя 25 лет, я представляю, что он войдёт через парадную дверь", — сказала актриса.

Г-жа Денч добавляет, что критикует сериал "Корона" о британском королевском дворе времен Елизаветы II. Она выступала против такого изображения членов семьи и говорит, что в реальности вся семья Виндзоров совсем другая.

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"Я критиковала не саму драму или людей, а отказ Netflix добавить предупреждение — как мы сделали для фильма "Филомена" ("Основано на реальной истории"). Ведь если вы изображаете давно умершего человека, у вас, вероятно, чуть больше свободы, но когда вы показываете людей, которые ещё живы, у вас есть ответственность. Поэтому сериал без каких-либо предупреждений, как мне показалось, представлял выдуманные разговоры как факты и сильно размывал границы между исторической точностью и грубым сенсационным эффектом", — говорит британка.

Королевский двор глазами Джуди Денч: воспоминания и размышления

По её словам, создатели сериала "Корона" были разочарованы её комментариями, но сама г-жа Денч отмечает, что в таких произведениях важны именно точность и использование первоисточников. Особенно она сочла нужным выступить против созданного образа королевы Елизаветы, которую знала лично еще с 1947 года.

Британская культовая актриса рассказывает, что не раз встречалась с покойной правительницей Великобритании. По её воспоминаниям, королева Елизавета для неё не была небожителькой, а очень сдержанной и простой женщиной, которая старалась поддержать гостей на официальных мероприятиях и церемониях награждения, ведь часто замечала напряжение и нервозность гостей, и поэтому старалась успокоить и утешить всех.

"Она невероятно хорошо помогала тебе чувствовать себя спокойно. Однажды нескольких из нас пригласили на обед в Букингемский дворец, и когда мы стояли и разговаривали, ожидая её, двери вдруг резко распахнулись, и всё, что мы слышали, — это топот маленьких лапок. Через мгновение появилось полдюжины корги. Они остановились, понюхали воздух и направились прямо к столу. Разве она не была бы отличной спортсменкой для участия в том скетче с Джеймсом Бондом на Олимпиаде в Лондоне? Это действительно показало, что у королевы есть чувство юмора", — вспоминает актриса.

Кроме того, в своих воспоминаниях о членах королевской семьи Денч упоминает принцессу Маргарет, которая часто приглашала её в гости в Кенсингтонский дворец. По словам Денч, в то время был популярен сериал "Обещание", и после просмотра она пригласила её на ужин.

"Она пригласила меня на ужин после этого в Кенсингтонский дворец. Когда уже было поздно, она шла впереди с друзьями, а когда я пришла, они уже поужинали. Тогда она сказала: „Вот твоя тарелка с едой на подносе. Мы все будем сидеть и смотреть, как ты это ешь. Жуй, жуй, жуй. Ним, ним, ном", — вспоминает актриса.

Г-жа Денч вспоминает, что принцесса Маргарет всегда была веселой, "всегда готовой к вечеринкам и любила петь, аккомпанируя себе на фортепиано". Актриса добавляет, что её восприятие королевской семьи всегда отличалось от общественного мнения.

Ранее Фокус сообщал, что актриса страдает потерей зрения. Джуди Денч говорит, что иногда обращается к незнакомцам, думая, что знает их, но часто бывает, что она ошибается.

Впоследствии стало известно, что она поздравила канадского актёра Криса Логана с днём рождения и попала в курьезную ситуацию. Оказалось, что актриса обнажилась перед коллегой, и это произошло случайно.