Роботу відомого нідерландського художника Яна ван Ейка "Портрета подружжя Арнольфіні" 1434 року має низку теорій про те, що хотів сказати митець. Однак тепер з'явилася нова теорія про одне з найвідоміших і найзагадковіших полотен художника.

На перший погляд сцена в роботі здається простою: чоловік у чорному та жінка в зеленому стоять у центрі розкішної кімнати, де кожна деталь — меблі, собака, прикраси, апельсини — розміщені так, ніби щоб підкреслити їхнє багатство. Про це повідомляє Smithsonian Magazine.

ЗМІ пише, що детальніший погляд на геометрію простору дає ще більш дивовижні спостереження — каміна немає, як і слід було очікувати, а стеля занадто низька, щоб реалістично вмістити люстру, яка все ще висить над їхніми головами.

Тим часом опукле дзеркало на задній стіні показує, що вони не самотні;, а в кімнату заходять дві фігури. Чоловік у чорному піднімає руку, очевидно, мовчазно вітаючись, а поруч із головою великий напис латинською: "Ян ван Ейк був тут у 1434 році."

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З усіх деталей у творі, що межує з сюрреалізмом, найбільше здогадується про особу цієї людини. Провідна теорія походить з XVI століття, коли інвентарні записи з позначенням картини як "hernoul le fin" інтерпретувалися як французьке написання "Arnoul fin" або "Arnolfini" — прізвище заможного італійського купецького клану, який жив і працював у Брюгге, Бельгія, де ван Ейк тримав свою майстерню.

Протягом століть багато мистецтвознавців підтримували це розуміння, вважаючи цей твір портретом деяких членів цієї родини. Деякі дослідники ідентифікують цю людину як Джованні ді Арріго Арнольфіні, а інші вважають, що це зображення його двоюрідного брата, Джованні ді Ніколао Арнольфіні.

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Нині, коли Національна галерея Лондона готується відкрити виставку "Van Eyck: The Portraits", нова теорія про полотно потенційно перевертає його значення з ніг на голову. Мистецтвознавець Стефан Кемпердік стверджує, що картина насправді є автопортретом ван Ейка та його дружини. Він звертає увагу на латинський напис як на чітку самоідентифікацію та припускає, що "hernoul le fin" насправді перекладається як щось на кшталт "обманутий шахрай".

Пан Кемпердік стверджує, що в ранньомодерний період картина сприймалася б радше як непристойний жанровий твір, ніж як портрет. І він зосереджується на статуї в рамі ліжка, яку ідентифікували як Святу Маргариту, щоб натякнути, що ця жінка — дружина ван Ейка, яку також звали Маргарет.

Сприйняття цієї інтерпретації досі було неоднозначним: мистецтвознавець з Університету Гента Максиміліан Мартенс вважає, що наразі не бачить підстав сумніватися, що "hernoul le fin" не є посиланням на родину Арнольфіні. Водночас співкуратор виставки Ніколас Флорі відзначає, що ця теорія — "цікава, хоча й спекулятивна".

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