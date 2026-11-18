В отношении картины известного нидерландского художника Яна ван Эйка "Портрет супругов Арнольфини" 1434 года существует ряд теорий о том, что хотел сказать художник. Однако теперь появилась новая теория об одном из самых известных и загадочных полотен художника.

На первый взгляд сцена в картине кажется простой: мужчина в чёрном и женщина в зелёном стоят в центре роскошной комнаты, где каждая деталь — мебель, собака, украшения, апельсины — расположена так, словно для того, чтобы подчеркнуть их богатство. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

В СМИ пишут, что более внимательный взгляд на геометрию помещения выявляет ещё более удивительные детали: камина нет, как и следовало ожидать, а потолок слишком низкий, чтобы реалистично разместить люстру, которая по-прежнему висит над их головами.

Тем временем выпуклое зеркало на задней стене показывает, что они не одни; в комнату входят две фигуры. Человек в чёрном поднимает руку, очевидно, молчаливо приветствуя, а рядом с головой — большая надпись на латыни: "Ян ван Эйк был здесь в 1434 году".

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Из всех деталей в произведении, граничащем с сюрреализмом, больше всего можно догадаться о личности этого человека. Ведущая теория восходит к XVI веку, когда инвентарные записи с обозначением картины как "hernoul le fin" интерпретировались как французское написание "Arnoul fin" или "Arnolfini" — фамилия богатого итальянского купеческого клана, который жил и работал в Брюгге, Бельгия, где ван Эйк держал свою мастерскую.

На протяжении веков многие искусствоведы придерживались этой точки зрения, считая данное произведение портретом некоторых членов этой семьи. Некоторые исследователи идентифицируют этого человека как Джованни ди Арриго Арнольфини, а другие считают, что это изображение его двоюродного брата, Джованни ди Николао Арнольфини.

Новая версия меняет точку зрения: кто изображён на картине ван Эйка

Сейчас, когда Лондонская национальная галерея готовится к открытию выставки "Van Eyck: The Portraits", новая теория об этом полотне потенциально переворачивает его значение с ног на голову. Искусствовед Стефан Кемпердик утверждает, что картина на самом деле является автопортретом ван Эйка и его жены. Он обращает внимание на латинскую надпись как на явную самоидентификацию и предполагает, что "hernoul le fin" на самом деле переводится как нечто вроде "обманутый мошенник".

Г-н Кемпердик утверждает, что в эпоху раннего Нового времени картина воспринималась скорее как непристойное жанровое произведение, чем как портрет. И он акцентирует внимание на статуэтке в раме кровати, которую идентифицировали как Святую Маргариту, чтобы намекнуть, что эта женщина — жена ван Эйка, которую также звали Маргарет.

Оценка этой интерпретации до сих пор остаётся неоднозначной: искусствовед из Университета Гента Максимилиан Мартенс считает, что на данный момент не видит оснований сомневаться в том, что "hernoul le fin" не является отсылкой к семье Арнольфини. В то же время сокуратор выставки Николас Флори отмечает, что эта теория — "интересная, хотя и спекулятивная".

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